Güç Birliği Partisi'nin yeni başkanı Sezgin Sevim oldu

Geçtiğimiz pazar günü Lastik İş Sendika Tesisleri’nde Güç Birliği Partisi Kocaeli 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Güç Birliği Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Urhan, MYK Üyesi, Pınar Albayrak, Faik Kaya ve İbrahim Ataşer ile partililer katıldı. Partinin genel başkanı Ali Karnap ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı katılım sağlayamadı.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

15 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede Sezgin Sevim, Güç Birliği Partisi Kocaeli İl Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Sevim, “Güç Birliği Partisi olarak ülkemizin sorunlarına, aziz milletimizin yaşam mücadelesine çare olarak yeni bir hikaye yazmak için yola çıktık. Bu ülkenin taşına, toprağına, bitmek bilmeyen enerjisine, düşleri, hayalleri ve en önemlisi yılmayan azmine inanarak genel başkanımızın önderliğinde olmazsa olmazımız din, vatan, millet, bayrak, demokrasi, özgürlük gibi yaşamsal değerlerimize çözüm reçeteleriyle umut dolu bir kongre yapmayı arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.