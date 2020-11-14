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14 Kas 2020 - 14:12- Siyaset G: 14 Kas 2020 - 14:19

Güç Birliği Partisi'nin yeni başkanı Sezgin Sevim oldu

Güç Birliği Partisi Kocaeli 1. Olağan Kongresi’nde Sezgin Sevim Kocaeli İl Başkanı seçildi
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Geçtiğimiz pazar günü Lastik İş Sendika Tesisleri’nde Güç Birliği Partisi Kocaeli 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Kongreye Güç Birliği Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Urhan, MYK Üyesi, Pınar Albayrak, Faik Kaya ve İbrahim Ataşer ile partililer katıldı. Partinin genel başkanı Ali Karnap ise koronavirüs testinin pozitif çıkmasından dolayı katılım sağlayamadı.

"YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN YOLA ÇIKTIK"

15 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede Sezgin Sevim, Güç Birliği Partisi Kocaeli İl Başkanı seçildi. Kongrede konuşan Sevim, “Güç Birliği Partisi olarak  ülkemizin  sorunlarına,  aziz  milletimizin  yaşam mücadelesine çare  olarak  yeni  bir  hikaye  yazmak  için  yola  çıktık. Bu ülkenin taşına,  toprağına,  bitmek bilmeyen enerjisine, düşleri, hayalleri  ve  en önemlisi  yılmayan  azmine  inanarak  genel başkanımızın  önderliğinde olmazsa olmazımız din, vatan, millet, bayrak, demokrasi, özgürlük gibi yaşamsal değerlerimize  çözüm reçeteleriyle umut dolu  bir kongre yapmayı  arzuluyoruz” ifadelerini kullandı.
# Kocaeli, koronavirüs

14 Kas 2020 - 14:12 - Siyaset

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