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14 Kas 2020 - 14:43- Asayiş G: 14 Kas 2020 - 14:47

Anneannesi ile yaşadığı için hayatta kaldı

İzmit Erenler Mahallesinde boşanma aşamasında olduğu eşini ve oğlunu pompalı tüfekle öldüren baba daha sonra aynı tüfekle intihar ederek yaşamına son vermişti. Ailenin diğer oğlu Onur Özkan ise anneannesi ile birlikte yaşadığı için feci olaya şahit olmadı ve hayatta kaldı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre eşi Serap Özkan (44) ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen Veysel Özkan (54), gece eşi ve 26 yaşındaki oğulları Suat Özkan'ın yaşadıkları İzmit Erenler Mahallesi Keskin Sokakta bulunan evine gelerek eşiyle konuşmak istedi. Evin salon bölümünde konuşmaya başlayan çiftin arasında tartışma çıkınca Veysel Özkan beraberinde getirdi pompalı tüfekle önce eşi Serap Özkan'a ardından oğlu Suat Özkan'a ateş ettikten sonra aynı tüfekle intihar etti. Olayla ilgili olarak, aile yakınları ve çevre sakinlerinden edinilen bilgilere göre Veysel Özkan ile eşi Serap Özkan arasında uzun süreden bu yana şiddetli geçimsizlik bulunduğu öğrenildi.

 BOŞANMAK İSTEMİYORDU

Yaklaşık 2 ay önce Serap Özkan’ın çocukları Suat ve Onur ile birlikte ailesine ait olan İzmit Erenler Mahallesindeki eve taşındığı, eşi Veysel Özkan hakkında da şiddet uygulaması nedeniyle savcılık tarafından evden uzaklaştırma kararı verildiği ifade edildi.Yine iddialara göre Serap Özkan’ın eşine karşı boşanma davası açtığı, ilk duruşmanın kısa bir süre önce görüldüğü, boşanmak istemeyen Veysel Özkan’ın bu nedenle önceki akşam konuşmak için geldiği, eve girip konuştuğunda ise eşinin boşanmakta kararlı olması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öne sürüldü. 

 TOPRAĞA VERİLDİLER

Kocaeli Devlet Hastanesi Morgunda işlemleri tamamlanan Özkan ailesinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi.  Anne Serap ve oğlu Suat Özkan’ın cenazesinin Yunus Emre Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığında toprağa verildi. Özel firmalarda ücret karşılığı şoförlük yaptığı öğrenilen baba Veysel Özkan’ın cenazesi ise tamamlanan işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek memleketi Artvin’de toprağa verildi. Özkan ailesinin diğer oğulları olan İzmit Sanayi Sitesinde çalışan Onur Özkan ise anneannesi ile birlikte yaşadığı için feci olaya şahit olmadı ve hayatta kaldı.

Serap Özkan

Veysel Özkan

Suat Özkan

# Kocaeli, İzmit, Serap Özkan, Suat Özkan, Veysel Özkan

14 Kas 2020 - 14:43 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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