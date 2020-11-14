Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Kas 2020 - 15:07- Gündem G: 14 Kas 2020 - 15:09

Türk Eğitim-Sen Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünü hedef aldı

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Kütük, Sendika üyesi bir öğretmenin Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünde başına gelen bir olayı anlatarak İlçe Sağlık Müdürlüğüne yüklendi.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Kütük yaptığı yazılı açıklamada Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünü hedef aldı. Türk Eğitim Sen üyesi bir öğretmenin Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaşadığı bir olayı anlatan Kütük, İlçe Sağlık Müdürlüğünün ne iş yaptığını sordu. Koronavirüs ile 8 aydır mücadele edildiğini hatırlatan Kütük, “Kolluk ve sağlık ekipleri yeterli gelmeyince Mart ayı itibariyle okullar ve camiler kapalı diye öğretmen ve din görevlilerine görevlendirmeler yapıldı. Hem filyasyonekiplerinde, hem de mahalle denetim ekiplerinde görev alındı” dedi.

“ARKADAŞIMIZ İLE İLGİLENMEDİ”

İlçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirilen öğretenlerden birinin başına gelen olayı anlatan Kütük, “2 ay önce Gebze’nin en gözde, eğitim adına il geneli ses getiren okullarından birisine yeni müdür yardımcısı olmuş, genç ve dinamik bir üyemiz çalışmak için Cuma günüGebze İlçe Sağlık Müdürlüğüne gitmiştir. İlk önce müdürlük personeli böyle bir görevlendirmeden haberlerinin olmadığını söylemişler ve müdür yardımcısı arkadaşımız ile ilgilenmemiş her hangi bir işlem yapmamışlardır. Israr üzerine bilgileri alıp, Rukiye Hanım olarak tanıtılan bir görevlinin yanına götürülmüş ve tanıştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR DA OLSA BÖYLE BİR HAKKA SAHİP DEĞİLDİR”

Sözlerine devam eden Kütük, “Rukiye Hanım hiç muhatap olmadan tamam bir gruba yazın alana çıksın demiştir. Kadın müdür yardımcısı, durumu anlamadığını, görev tanımını bilmediğini, alan da ne iş yapacağı sormasına rağmen, Rukiye Hanım nezaket kurallarını aşarak, amiri dahi olmadığı MEB personeli arkadaşımızı azarlamış ve tartışma ortamı oluşunca odasından kovmuştur. Sonradan kendisinin birçok kişiye böyle davrandığını öğrendiğiniz Rukiye Hanımın ilçe sağlık müdür yardımcısı olduğu duyumunu aldık. Kendisi hakkında şikayetçi olacağımızı ve gerekli soruşturmaları takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız.Kendisi doktor da olsa, yoğun da olsa böyle bir hakka sahip değildir. Bu nezaketsiz, saygısız tavrını kendisine iade ediyor, kamuoyunun ve Gebze Kaymakamımızın bilgisine sunuyoruz” dedi.

# Gebze, Kocaeli, koronavirüs, eğitim

14 Kas 2020 - 15:07 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
“Muhtarlarımız gözümüz, kulağımız” mask
“Muhtarlarımız gözümüz, kulağımız”
“Yerel Yönetim- Yerel Esnaf El Ele” mask
“Yerel Yönetim- Yerel Esnaf El Ele”
İSİG: 8 ayda en az 368 işçi, koronadan hayatını kaybetti mask
İSİG: 8 ayda en az 368 işçi, koronadan hayatını kaybetti
Korona verilerindeki artışı devam ediyor! mask
Korona verilerindeki artışı devam ediyor!
Sigara yasağı en çok onlara yaradı! mask
Sigara yasağı en çok onlara yaradı!
Bütün servis araçları dezenfeksiyon ediliyor mask
Bütün servis araçları dezenfeksiyon ediliyor
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!
Genç anne kansere yenildi mask
Genç anne kansere yenildi

GALERİ

Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL