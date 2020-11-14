Türk Eğitim-Sen Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünü hedef aldı

Türk Eğitim-Sen Kocaeli 2 No’lu Şube Başkanı Orhan Kütük yaptığı yazılı açıklamada Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünü hedef aldı. Türk Eğitim Sen üyesi bir öğretmenin Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğünde yaşadığı bir olayı anlatan Kütük, İlçe Sağlık Müdürlüğünün ne iş yaptığını sordu. Koronavirüs ile 8 aydır mücadele edildiğini hatırlatan Kütük, “Kolluk ve sağlık ekipleri yeterli gelmeyince Mart ayı itibariyle okullar ve camiler kapalı diye öğretmen ve din görevlilerine görevlendirmeler yapıldı. Hem filyasyonekiplerinde, hem de mahalle denetim ekiplerinde görev alındı” dedi.

“ARKADAŞIMIZ İLE İLGİLENMEDİ”

İlçe sağlık müdürlüklerinde görevlendirilen öğretenlerden birinin başına gelen olayı anlatan Kütük, “2 ay önce Gebze’nin en gözde, eğitim adına il geneli ses getiren okullarından birisine yeni müdür yardımcısı olmuş, genç ve dinamik bir üyemiz çalışmak için Cuma günüGebze İlçe Sağlık Müdürlüğüne gitmiştir. İlk önce müdürlük personeli böyle bir görevlendirmeden haberlerinin olmadığını söylemişler ve müdür yardımcısı arkadaşımız ile ilgilenmemiş her hangi bir işlem yapmamışlardır. Israr üzerine bilgileri alıp, Rukiye Hanım olarak tanıtılan bir görevlinin yanına götürülmüş ve tanıştırılmıştır” ifadelerini kullandı.

“DOKTOR DA OLSA BÖYLE BİR HAKKA SAHİP DEĞİLDİR”

Sözlerine devam eden Kütük, “Rukiye Hanım hiç muhatap olmadan tamam bir gruba yazın alana çıksın demiştir. Kadın müdür yardımcısı, durumu anlamadığını, görev tanımını bilmediğini, alan da ne iş yapacağı sormasına rağmen, Rukiye Hanım nezaket kurallarını aşarak, amiri dahi olmadığı MEB personeli arkadaşımızı azarlamış ve tartışma ortamı oluşunca odasından kovmuştur. Sonradan kendisinin birçok kişiye böyle davrandığını öğrendiğiniz Rukiye Hanımın ilçe sağlık müdür yardımcısı olduğu duyumunu aldık. Kendisi hakkında şikayetçi olacağımızı ve gerekli soruşturmaları takip edeceğimizi kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunarız.Kendisi doktor da olsa, yoğun da olsa böyle bir hakka sahip değildir. Bu nezaketsiz, saygısız tavrını kendisine iade ediyor, kamuoyunun ve Gebze Kaymakamımızın bilgisine sunuyoruz” dedi.