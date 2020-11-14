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14 Kas 2020 - 15:23- Spor G: 14 Kas 2020 - 17:05

Krizdeki Sancaktepe’ye yenildik… 0-1

Kocaelispor sezonun 8. maçında Sancaktepespor’u konuk etti. Maçı Erhan Şentürk’ün golü ile 1-0 yeşil siyahlılar bu sezon ikinci kez mağlup oldu
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Maça iki takım da tempolu başladı ve pozisyonlar buldu. Kocaelispor’da Benhur, Sancaktepe’de de Doğan öne çıkan isimlerdi. Kocaelispor Benhur ve Yiğitali ile pozisyonlar buldu. Sancaktepe Behlül ile ilk bölümde gole yaklaştı. 38’de konuk ekibin golü geldi. Sol kanatta topla buluşan Erhan topu filelerle buluşturdu. (0-1) İlk yarıda başka gol olmadı.

İKİNCİ KEZ YENİLDİ

İkinci yarıda Kocaelispor oyunda bir türlü dengeyi kuramadı. Bol pas yapan rakibi karşısında beklentilerin altında kalan yeşil siyahlılar bir türlü üçüncü bölgeye topu indiremedi. Kocaelispor’da kaleci Bayram ikinci yarıda iki mutlak top çıkarırken, rakip kaleci Hüseyin’i zorlayan tek pozisyon Benhur’un pozisyonuydu. İlk yarıdaki istekli futbolunu ikinci yarıda sahaya yansıtamayan Kocaelispor 90 dakika sonunda sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrıldı ve bu sezon ikinci kez yenildi.

FARK 14’E ÇIKTI

Maçın ardından maçı locadan izleyen taraftarlar sadece Bayram lehine tempo tutarken, diğer futbolculara oyunlarından ötürü tepki gösterdi. Manisa’nın, Sarıyer’in ve Hekimoğlu’nun kazandığı haftada Kocaelispor üst sıralardaki rakibine mağlup oldu ve haftayı 7. sırada tamamladı. 1 maç eksiği bulunan Kocaelispor’un 10'da 9 yapan lider Manisa ile arasındaki puan farkı 14’e çıktı. Yeşil siyahlılar 18 Kasım Çarşamba günü Diyarbakır deplasmanında Amedspor ile karşılaşacak.

Erdem ÖVÜÇ – Ali KÖKSAL

KOCAELİSPOR: 0– SANCAKTEPESPOR:1

STAT: Kocaeli Stadı

HAKEMLER: Erdem Temel**, Muhammet Ali Doğan**, Oğuz Akyüz**

KOCAELİSPOR

1 BAYRAM OLGUN****

4 KEMAL CAN AYDEMİR***

14 YİĞİTALİ BAYRAK**

22 MURAT CEM AKPINAR**

(Dk. 76 BAHATTİN KÖSE*)

24 MERVAN YUSUF YİĞİT*

(Dk. 87 CEREM TALHA DİNÇER*)

27 SEMİH KARADENİZ**

41 GÖKHAN MERAL*

(Dk. 46 ERDİNÇ KARAKAŞ**)

61 NUMAN ÇÜRÜKSU*

72 MUHAMMED GÖNÜLAÇAR**

77 BENHUR KESER***

88 RAMAZAN ÇEVİK**

(Dk. 65 HAKAN DEMİRCİ*)

YEDEKLER

17 İSMET YUMAKOĞULLARI

20 AYDIN KARABULUT

33 HAŞİM ARDA SARMAN

36 BİLAL ÇUBUKÇU

57 TAHA BATUHAN YAYIKCI

89 MESUT ÖZDEMİR

SANCAKTEPESPOR

54 HÜSEYİN YILMAZ***

58 YAKUP YİĞİT***

17 MERT ÖRNEK***

5 ERDİNÇ PEKGÖZ***

(Dk. 46 MUHARREM CİNAN**)

3 ABDULLAH ÇOBAN**

10 DOĞAN ATEŞ****

19 DAVID DENİZ KILINÇ***

88 BEHLÜL AYDIN***

(Dk. 72 SELİM KAYACI*)

20 ERHAN ŞENTÜRK***

(Dk. 86 İLKER AVŞAR*)

11 HALİL İBRAHİM TUNA***

7   MELIK DERİN***

(Dk. 86 ULAŞ ŞİMŞEK*)

YEDEKLER

18 EMRE SATILMIŞ

15 ALP HAN ÇETİNKAYA

21 ABDULLAH ÇAKMAK

55 ONUR URAL

39 ORKUN TIRPANCI

GOL: Dk. 39 Erhan Şentürk (Sancaktepe)

SARI KARTLAR: Dk. 40: Muhammed (Kocaelispor), Dk. 40 Erhan, Dk. 71 Muharrem, Dk. 85 Hüseyin, Dk. 90 Doğan (Sancaktepe)

# Kocaeli, Kocaelispor, Maç

14 Kas 2020 - 15:23 - Spor

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