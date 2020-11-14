Vatandaşlar yasağa uymamada ısrarcılar

İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olaraközellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.
VATANDAŞLARIN YOĞUN BÖLGELERDE
81 İl Valiliği’ne gönderilen koronavirüstedbirleri konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.
YASAĞI DİNLEMEDİLER
Yasağa uymayan vatandaşlara 900 lira ile 3 bin 150 lira arasında para cezası kesilecek. Para miktarı bir ve birden fazla sigara ihlali yapalar için artacak. Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sigara içilmesi yasak yerler listesinde yerini alan İzmit Yürüyüş Yolu’nda yasağa uymayan vatandaşlar görüldü.
4 ADET PCR CİHAZI, 80 ADET TABLET
Valilik ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere on adet hasta başı monitörü, PCR test sayısının öncelikle 10 bin test/gün hedefine ulaşması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere 4 adet PCR cihazı, Covid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını engellemek için filyasyon çalışmalarının etkinliğini artırmak adına, 80 adet tablet bilgisayar alınacağını duyurdu.
40 MASAÜTÜ BİLGİSAYAR TEMİN EDİLECEK
Covid-19 pozitif veya temaslı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları hizmete en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan ve 24 saat hizmet vermeye başlayan Çağrı Merkezleri’nde görevli personel sayısı artırılmış olup bu kapsamda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 40 adet masaüstü bilgisayar takımının, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edileceğini duyurdu.
İşte sigara içmenin yasak olduğu bölgeler:
İZMİT
İzmit Yürüyüş Yolu
Hürriyet Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Atatürk Bulvarı
GEBZE
Polis Bölgesi; Hükümet caddesi ve Hükümet Caddesi ile bağlantılı 1222/2, 1222/1, 1222, 1220/1, 1220, 1219,1223, 1224, 1214, 1218 Sokaklar
İsmet Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi ile bağlantılı 1211- 1214- 1209/1 1216- 1217 Sokaklar
Cumhuriyet Caddesi
Atatürk Caddesi
Adliye Caddesi
Körfez Caddesi
Yıldız Caddesi
Kızılay Caddesi
Şehit Numan Dede Caddesi
Yeni Bağdat Caddesi
Ali Rıza Efendi Caddesi
İbrahim Ağa Caddesi
Ankara Caddesi
Yaşar Doğu Caddesi
Issıkgöl Caddesi
İstanbul Caddesi
15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı
Kavak Caddesi
Kadıoğlu Caddesi
Şehit Yılmaz Argon Caddesi
İstasyon Caddesi
Hacı Halil Mahallesi 1209/2 Sokak (Tapu Müdürlüğü Önü)
Jandarma bölgesi
Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi
Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi
Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi
Bağlar Yolu Caddesi
Tavşanlı Yolu Caddesi
Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak
Zeki Acar Caddesi
Marşall Caddesi
Eskihisar Kale İçi
DERİNCE
Denizciler Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
DARICA
İstasyon Caddesi
Çınaraltı Bölgesi
KARTEPE
İstasyon Caddesi
BAŞİSKELE
Pınar Caddesi
Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi
Barbaros Mahallesi Millet Caddesi
Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi
Başiskele Sahil Bandı
Yuvacık Merkez Cumhuriyet Caddesi
Bahçecik Mahallesi Hürriyet Caddesi
Kullar Merkez Karamürsel Caddesi
Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi
Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi
GÖLCÜK
Amiral Sağlam Caddesi
Gölcük Anıtpark Meydanı
19 Mayıs Caddesi
Preveze Caddesi
Albay Burak Caddesi
Değirmendere Çınarlık Meydanı
Değirmendere Sahil Hattı
Prof. Muammer Aksoy Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Leyla Atakan Caddesi
Merkez Mahallesi 21. Sokak
KARAMÜRSEL
Cumhuriyet Caddesi
Fatih Sultan Mehmet Caddesi
Mehmet Akif Ersoy Caddesi
KANDIRA
23 Nisan Caddesi
İstiklal Caddesi
Çarşı Caddesi
Türkocağı Caddesi
İnönü Caddesi
KÖRFEZ
Kuzey Mahallesi Ağdere Caddesi
Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi
Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi
ÇAYIROVA
Fatih Caddesi
DİLOVASI
Bağdat Caddesi
İstiklal Caddesi
Cumhuriyet Caddesi
Fikri Bengi Caddesi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.