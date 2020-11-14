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14 Kas 2020 - 20:30- Gündem

Vatandaşlar yasağa uymamada ısrarcılar

Covid-19 tedbirleri kapsamında 11 Kasım Çarşamba günü itibariyle Kocaeli’deki bazı merkezlerde sigara içme yasağı getirildi. Yasağın dördüncü gününde de yasağa uymayan vatandaşlar görüldü

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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İçişleri Bakanlığı koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik olaraközellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için harekete geçti.

VATANDAŞLARIN YOĞUN BÖLGELERDE

81 İl Valiliği’ne gönderilen koronavirüstedbirleri konulu ek genelge kapsamında, tüm illerde vatandaşların özellikle yoğun olarak bulunduğu valilik ve kaymakamlıklarca duyurulan cadde ve sokaklar, ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda, sigara içmek yasaklandı.

YASAĞI DİNLEMEDİLER

Yasağa uymayan vatandaşlara 900 lira ile 3 bin 150 lira arasında para cezası kesilecek. Para miktarı bir ve birden fazla sigara ihlali yapalar için artacak. Kocaeli İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından sigara içilmesi yasak yerler listesinde yerini alan İzmit Yürüyüş Yolu’nda yasağa uymayan vatandaşlar görüldü.

4 ADET PCR CİHAZI, 80 ADET TABLET

Valilik ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde kullanılmak üzere on adet hasta başı monitörü, PCR test sayısının öncelikle 10 bin test/gün hedefine ulaşması için İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda kullanılmak üzere 4 adet PCR cihazı, Covid-19 pozitif ve temaslılarına daha hızlı ulaşarak hastalığın yayılımını engellemek için filyasyon çalışmalarının etkinliğini artırmak adına, 80 adet tablet bilgisayar alınacağını duyurdu.

40 MASAÜTÜ BİLGİSAYAR TEMİN EDİLECEK

Covid-19 pozitif veya temaslı vatandaşlarımızı bilgilendirmek ve ihtiyaç duydukları hizmete en kısa sürede ulaşmalarını sağlamak amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü’nce kurulan ve 24 saat hizmet vermeye başlayan Çağrı Merkezleri’nde görevli personel sayısı artırılmış olup bu kapsamda kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 40 adet masaüstü bilgisayar takımının, Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edileceğini duyurdu.

İşte sigara içmenin yasak olduğu bölgeler:

İZMİT

İzmit Yürüyüş Yolu

Hürriyet Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Atatürk Bulvarı

GEBZE

Polis Bölgesi; Hükümet caddesi ve Hükümet Caddesi ile bağlantılı 1222/2, 1222/1, 1222, 1220/1, 1220, 1219,1223, 1224, 1214, 1218 Sokaklar

İsmet Paşa Caddesi ve İsmet Paşa Caddesi ile bağlantılı 1211- 1214- 1209/1 1216- 1217 Sokaklar

Cumhuriyet Caddesi

Atatürk Caddesi

Adliye Caddesi

 Körfez Caddesi

 Yıldız Caddesi

 Kızılay Caddesi

 Şehit Numan Dede Caddesi

 Yeni Bağdat Caddesi

 Ali Rıza Efendi Caddesi

İbrahim Ağa Caddesi

 Ankara Caddesi

Yaşar Doğu Caddesi

Issıkgöl Caddesi

İstanbul Caddesi

15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı

Kavak Caddesi

Kadıoğlu Caddesi

Şehit Yılmaz Argon Caddesi

İstasyon Caddesi

 Hacı Halil Mahallesi 1209/2 Sokak (Tapu Müdürlüğü Önü)

Jandarma bölgesi

Balçık Mahallesi Atatürk Caddesi

Mollafenari Mahallesi Ankara Caddesi

Pelitli Mahallesi Atatürk Caddesi

Bağlar Yolu Caddesi

Tavşanlı Yolu Caddesi

Eskihisar Mahallesi 3024 Sokak

Zeki Acar Caddesi

Marşall Caddesi

Eskihisar Kale İçi

DERİNCE

Denizciler Caddesi

 Cumhuriyet Caddesi

DARICA

İstasyon Caddesi

Çınaraltı Bölgesi

KARTEPE

İstasyon Caddesi

BAŞİSKELE

Pınar Caddesi

Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi

Barbaros Mahallesi Millet Caddesi

Yeşilyurt Mahallesi Çuhadar Caddesi

Başiskele Sahil Bandı

Yuvacık Merkez Cumhuriyet Caddesi

Bahçecik Mahallesi Hürriyet Caddesi

Kullar Merkez Karamürsel Caddesi

Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi

Yeniköy Mahallesi Vatan Caddesi

GÖLCÜK

Amiral Sağlam Caddesi

Gölcük Anıtpark Meydanı

19 Mayıs Caddesi

Preveze Caddesi

Albay Burak Caddesi

Değirmendere Çınarlık Meydanı

Değirmendere Sahil Hattı

Prof. Muammer Aksoy Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Leyla Atakan Caddesi

Merkez Mahallesi 21. Sokak

KARAMÜRSEL

Cumhuriyet Caddesi

Fatih Sultan Mehmet Caddesi

Mehmet Akif Ersoy Caddesi

KANDIRA

23 Nisan Caddesi

İstiklal Caddesi

Çarşı Caddesi

Türkocağı Caddesi

İnönü Caddesi

KÖRFEZ

Kuzey Mahallesi Ağdere Caddesi

Güney Mahallesi Tuğrul Caddesi

Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi

ÇAYIROVA

Fatih Caddesi

DİLOVASI

Bağdat Caddesi

İstiklal Caddesi

Cumhuriyet Caddesi

Fikri Bengi Caddesi

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14 Kas 2020 - 20:30 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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