Yıldırım: Sağlık ordumuza destek bekliyoruz

Vatandaşlarımızı korona virüse karşı kurallara uymaları konusunda uyaran Yıldırım,“Bu süreçte genç ve başka herhangi bir hastalığı olmayan, son derece kuvvetli, bağışıklığının güçlü olduğunu söyleyen hastalarımız ve tanıdıklarımız oldu. 'Bize bir şey olmaz, genciz, atlatırız, bu griptir.' diyenlerin hem serviste hem yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı çektiğine, ateşler içinde kaldığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği maske, hijyen ve mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Sağlık çalışanları olarak bu süreçte gerek halkımızdan gerekse kamuoyundan destek ve hassasiyet bekliyoruz diyen Yıldırım, “Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız sağolsun sağlık çalışanlarımız için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Aynı hassasiyeti ve desteği özel kurumlarımız ve iş adamlarımızdan da bekliyoruz.Nasıl ki ordumuz sınır içi, sınır dışı operasyonlarında ve Barış Pınarı Harekatı gibi görevlerde askerlerimiz yalnız bırakılmadı halkımız tarafından takdire şayan moral motivasyon ile destek verildi ise bizlerde inanıyoruz ki halkımız bu virüs savaşında da sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayacaktır” dedi.