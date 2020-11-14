Yıldırım: Sağlık ordumuza destek bekliyoruz

Vatandaşlarımızı korona virüse karşı kurallara uymaları konusunda uyaran Yıldırım,“Bu süreçte genç ve başka herhangi bir hastalığı olmayan, son derece kuvvetli, bağışıklığının güçlü olduğunu söyleyen hastalarımız ve tanıdıklarımız oldu. 'Bize bir şey olmaz, genciz, atlatırız, bu griptir.' diyenlerin hem serviste hem yoğun bakım ünitesinde solunum sıkıntısı çektiğine, ateşler içinde kaldığına şahit olduk. Vatandaşlarımızın, Sağlık Bakanlığımızın tavsiye ettiği maske, hijyen ve mesafe kuralına uymalarını öneriyoruz. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.
“SAĞLIK ÇALIŞANLARINI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”
Sağlık çalışanları olarak bu süreçte gerek halkımızdan gerekse kamuoyundan destek ve hassasiyet bekliyoruz diyen Yıldırım, “Belediyelerimiz ve kamu kurumlarımız sağolsun sağlık çalışanlarımız için tüm imkânlarını seferber etmektedir. Aynı hassasiyeti ve desteği özel kurumlarımız ve iş adamlarımızdan da bekliyoruz.Nasıl ki ordumuz sınır içi, sınır dışı operasyonlarında ve Barış Pınarı Harekatı gibi görevlerde askerlerimiz yalnız bırakılmadı halkımız tarafından takdire şayan moral motivasyon ile destek verildi ise bizlerde inanıyoruz ki halkımız bu virüs savaşında da sağlık çalışanlarımızı yalnız bırakmayacaktır” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.