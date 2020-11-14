AKP'den esnafa 1 TL destek

AKP Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı, dün, esnafa “siftah parası” olarak 1 TL dağıttı. Esnafın tepkisine sebep olan olay, sosyal medyada gündem oldu.
“UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BU DEĞERİ…”
1 TL ile birlikte esnaflara dağıtılan ve AKP Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı imzalı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:
* Bir maldan yapılan ilk satış, günün ilk alışverişi. Günün ilk satışından kazanılan ve günün devamında bereket getirdiğine inanılan paradır.
* Geleneğimizde ‘siftah parası' olarak ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi Ak Parti Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı olarak siz değerli esnafımıza bu sabah yeniden yaşatmayı hedefliyoruz.
* Gününüz bereketli, kazancınız daima helal yoldan olsun.
“ÖNCE ASKIDA EKMEK, ŞİMDİ 1 LİRALIK SİFTAH”
Duruma tepkisini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önce askıda ekmek, şimdi 1 liralık siftah. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları esnafa ‘'siftah parası'' olarak 1 TL dağıttı. Esnafı ekmeğe muhtaç eden de, arkasından dalga geçen de kendileri” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.