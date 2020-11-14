AKP'den esnafa 1 TL destek

AKP Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı, dün, esnafa “siftah parası” olarak 1 TL dağıttı. Esnafın tepkisine sebep olan olay, sosyal medyada gündem oldu.

“UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ BU DEĞERİ…”

1 TL ile birlikte esnaflara dağıtılan ve AKP Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı imzalı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:

* Bir maldan yapılan ilk satış, günün ilk alışverişi. Günün ilk satışından kazanılan ve günün devamında bereket getirdiğine inanılan paradır.

* Geleneğimizde ‘siftah parası' olarak ve unutulmaya yüz tutmuş bu değerimizi Ak Parti Gençlik Kolları Pamukova İlçe Başkanlığı olarak siz değerli esnafımıza bu sabah yeniden yaşatmayı hedefliyoruz.

* Gününüz bereketli, kazancınız daima helal yoldan olsun.

“ÖNCE ASKIDA EKMEK, ŞİMDİ 1 LİRALIK SİFTAH”

Duruma tepkisini dile getiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Önce askıda ekmek, şimdi 1 liralık siftah. Sakarya'nın Pamukova ilçesinde AKP Gençlik Kolları esnafa ‘'siftah parası'' olarak 1 TL dağıttı. Esnafı ekmeğe muhtaç eden de, arkasından dalga geçen de kendileri” dedi.