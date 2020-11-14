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14 Kas 2020 - 20:04- Gündem G: 14 Kas 2020 - 20:07

Bakan Koca son rakamları açıkladı

Sağlık Bakanlığı, coronadan kaynaklı can kaybı ve yeni hasta sayısını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. Güncel verilere göre bugün yapılan 150 bin 141 testle birlikte toplam test sayısı 16 milyon 13 bin 974’e ulaştı. Son 24 saatte 3 bin 116 yeni hastanın tespit edilmesiyle beraber toplam hasta sayısı 411 bin 55’e çıktı. Can kaybı da 92 artarak 11 bin 418’e yükseldi. 2 bin 298 hastanın daha sağlığına kavuşmasıyla toplam iyileşen kişi sayısı 351 bin 102’ye yükseldi. Öte yandan ağır hasta sayısı 3 bin 423, hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 4.2 oldu.

DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Bakanlığın paylaştığı tabloda hastanelerin güncel doluluk oranları da yer aldı. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 53.5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69.9 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 34.9 oldu.

“HASTANE YÜKÜMÜZ ARTIYOR”

Sosyal medya hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ağır hasta sayısı ve hastane yüküne dikkat çekti.

Bakan Koca, mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Ağır hasta sayımız artıyor. Hastane yükümüz ve sağlık çalışanlarımızın omuzundaki yük artıyor.

* Mevcut hasta yükünü taşınabilir seviyede tutmak için tedbirlere uymak zorundayız. Birlik olup mücadeleye güç verin.

DÜN 3 BİN 45 HASTA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre dün 3 bin 45 hasta tespit edilmiş, 93 kişi yaşamını yitirmiş ve 2 bin 10 hasta iyileşmişti.

# Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

14 Kas 2020 - 20:04 - Gündem

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