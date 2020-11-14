Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Kas 2020 - 20:08- Asayiş G: 14 Kas 2020 - 20:12

Kocaeli'de silah fabrikasında korkutan yangın

Gebze'de silah fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine Kocaeli ve İstanbul'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Video için play'e tıklayın

Yangın, saat 18.45 sıralarında Gebze İnönü Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan silah fabrikasının depo kısmında çıktı. Depo kısmında yoğun dumanlar yükseldiğini gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine  Kocaeli'nin tüm ilçeleri ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor.
# Kocaeli, Gebze, İstanbul, silah

14 Kas 2020 - 20:08 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kalp krizinden ölen gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı mask
Kalp krizinden ölen gencin fenalaştığı anlar kameraya yansıdı
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası mask
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası
Cinayete kurban giden anne ve oğlu toprağa verildi! mask
Cinayete kurban giden anne ve oğlu toprağa verildi!
Yolcu otobüsünde kaçak malzemeler ele geçirildi mask
Yolcu otobüsünde kaçak malzemeler ele geçirildi
Kaçak göçmenler ticari takside yakalandı mask
Kaçak göçmenler ticari takside yakalandı
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı  mask
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı 
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!
Genç anne kansere yenildi mask
Genç anne kansere yenildi

GALERİ

Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL