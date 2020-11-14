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14 Kas 2020 - 20:10- Gündem G: 14 Kas 2020 - 20:12

40 yıllık esnaf koronaya yenildi

Körfez Güney Mahallesi'nde 40 yıldır kahvecilik yapan Nadir Üstün, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
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Geçen hafta rahatsızlanan kahvehane işletmecisi Nadir Üstün (66) önce Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi ardından Umuttepe Hastanesi'ne gitti. Son olarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde test yapılan Nadir Üstün evine gönderildikten sonra sonucu beklerken dün akşam rahatsızlandı ve Özel Körfez Marmara Hastanesi'ne kaldırıldı. Nadir Üstün, burada yapılan test sonucu pozitif çıktıktan 2 saat sonra hayatını kaybetti. 5 çocuk babası Nadir Üstün'ün cenazesi İlimtepe mezarlığında toprağa verilecek.
# Derince, Körfez, çocuk, eğitim

14 Kas 2020 - 20:10 - Gündem

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