Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
14 Kas 2020 - 20:17- Asayiş G: 14 Kas 2020 - 22:19

Osmanlı Dönemi'nden kalma gemi çapası ve savaş topu hurdacıdan çıktı

İzmit'te bulunan bir hurdacı dükkanında yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait top ve gemi çapası ele geçirildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım günü kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit Sanayi mahallesinde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında arama yapıldı. Yapılan aramalarda iş yerinde 19. yüzyıl dönemine ait olduğu belirlenen ve Osmanlı gemilerinde kullanılan 250 santim civarında çeyrek daire şeklinde gemi çapası ile 1 adet namlu kısmı 26 santim dip kısmı 46 santim toplam uzunluğu 250 santim civarında top ele geçirildi. Malzemeler Kocaeli İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken konu ile ilgili bir kişiye ilgili maddelere yasal işlem yapıldı.
# Kocaeli, İzmit

14 Kas 2020 - 20:17 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası mask
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 276 kişiye para cezası
Cinayete kurban giden anne ve oğlu toprağa verildi! mask
Cinayete kurban giden anne ve oğlu toprağa verildi!
Yolcu otobüsünde kaçak malzemeler ele geçirildi mask
Yolcu otobüsünde kaçak malzemeler ele geçirildi
Kaçak göçmenler ticari takside yakalandı mask
Kaçak göçmenler ticari takside yakalandı
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı  mask
Kendini polis olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptı 
Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası  mask
Kural ihlali yapan 295 kişiye para cezası 
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı mask
Meteoroloji'den Marmara'ya fırtına uyarısı
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi! mask
SGK primin eksik dedi, 143 bin TL istedi!
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı mask
Elindeki bıçak ile kendini yaralayıp çevreye saldırdı
Berat Albayrak'ın babasından açıklama! mask
Berat Albayrak'ın babasından açıklama!
Genç anne kansere yenildi mask
Genç anne kansere yenildi

GALERİ

Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı mask
Elektrikli bisikletli iki kardeşe ticari araç çarptı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL