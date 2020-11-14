Osmanlı Dönemi'nden kalma gemi çapası ve savaş topu hurdacıdan çıktı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım günü kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit Sanayi mahallesinde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında arama yapıldı. Yapılan aramalarda iş yerinde 19. yüzyıl dönemine ait olduğu belirlenen ve Osmanlı gemilerinde kullanılan 250 santim civarında çeyrek daire şeklinde gemi çapası ile 1 adet namlu kısmı 26 santim dip kısmı 46 santim toplam uzunluğu 250 santim civarında top ele geçirildi. Malzemeler Kocaeli İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken konu ile ilgili bir kişiye ilgili maddelere yasal işlem yapıldı.