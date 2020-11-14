Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 14 Kasım günü kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İzmit Sanayi mahallesinde faaliyet gösteren bir hurdacı dükkanında arama yapıldı. Yapılan aramalarda iş yerinde 19. yüzyıl dönemine ait olduğu belirlenen ve Osmanlı gemilerinde kullanılan 250 santim civarında çeyrek daire şeklinde gemi çapası ile 1 adet namlu kısmı 26 santim dip kısmı 46 santim toplam uzunluğu 250 santim civarında top ele geçirildi. Malzemeler Kocaeli İl Müze Müdürlüğüne teslim edilirken konu ile ilgili bir kişiye ilgili maddelere yasal işlem yapıldı.
14 Kas 2020 - 20:17- Asayiş Güncelleme: 14 Kas 2020 - 22:19
Osmanlı Dönemi'nden kalma gemi çapası ve savaş topu hurdacıdan çıktı
İzmit'te bulunan bir hurdacı dükkanında yapılan aramalarda Osmanlı dönemine ait top ve gemi çapası ele geçirildi.
14 Kas 2020 - 20:17 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.