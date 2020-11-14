SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi

Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan bir halı yıkama firmasına ait 34 YR 3836 plakalı minibüs, SEKA tünel içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazada ağır yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak ambulansa alınan ağır yaralı haldeki sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen minibüs çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.