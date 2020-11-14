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14 Kas 2020 - 22:10- Asayiş G: 14 Kas 2020 - 22:14

SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi

İzmit D-100 karayolu SEKA Tünel içinde kontrolden çıkarak orta refüje çarpan ve yola devrilen minibüsün sürücüsü ağır yaralandı.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre İzmit D-100 karayolundan Ankara yönünde seyir halinde olan bir halı yıkama firmasına ait 34 YR 3836 plakalı minibüs, SEKA tünel içinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüjdeki beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsün ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsü kazada ağır yaralanırken kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Sıkıştığı yerden ekiplerin müdahalesi ile çıkartılarak ambulansa alınan ağır yaralı haldeki sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada kullanılamaz hale gelen minibüs çekici ile otoparka götürülürken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

# İzmit

14 Kas 2020 - 22:10 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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