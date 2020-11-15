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15 Kas 2020 - 12:09- Spor G: 15 Kas 2020 - 12:10

Yüzücüler iki gün Atatürk’ü andı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin Yüzme İl temsilciliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakalarını ülkenin dört bir yanına yaydı.
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Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin Yüzme İl temsilciliği, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakalarını ülkenin dört bir yanına yaydı. Olimpik Yüzme Havuzlarında yapılan 10 Kasım Atatürk’ü Anma Yüzme müsabakaları, ilgi gördü ve duygusal anlara sahne oldu.
# Spor, 10 kasım

15 Kas 2020 - 12:09 - Spor

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