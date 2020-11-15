Kömür, Ş.Urfa’yı yaktı: 2-0

Zonguldak Kömür: 2-Şanlıurfaspor:0
STAT: Devrek
HAKEMLER: Tarık Güldal **, Abdülkadir Döner **, Şeyhmus Baysal **
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Taha **, Emre Kara ** (Batuhan dk. 85 ?), Hakan **, İlker **, Ali Fırat **, Hüseyin ** (Ahmet Hakan
dk. 79*), Emre ** (Oktay dk. 42 **), Sinan ** (Tezcan dk. 85 ?), Murat **, İhsan **, Furkan ** (Berkan dk. 79 *)
ŞANLIURFASPOR: Hakan *, Volkan *, İsmail Cem *, Süleyman * (İhsan dk. 58 *), Fevzi * (Erkan dk. 58 *) ,Galip *, Samican *, Emre Gedik * (İlker dk. 78 *), Tarık * (Hüseyin Kala dk. 72 *), Enes *, Mustafa Şen * (Muhammed dk. 58 *)
GOLLER: Hakan (dk. 49), Tezcan (dk. 89) (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Emre,Hüseyin, Furkan, Tezcan (Zonguldak Kömürspor), Samican, Fevzi (Şanlıurfaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.