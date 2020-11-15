Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Kas 2020 - 12:16- Gündem G: 15 Kas 2020 - 12:42

Mehmet Mamik hayatını kaybetti

Mamikler İnşaat’ın sahipleri Haluk ve Faruk Mami’in amcası Mehmet Mamik hayatını kaybetti
mask

Mamikler İnşaat’ın sahipleri Haluk ve Faruk Mami’in amcası 80 yaşındaki 4 çocuk babası Mehmet Mamik vefat etti. Mamik’in cenazesi bugün öğle namazına müteakip Kadıköy Merkez Yeşil Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
# çocuk

15 Kas 2020 - 12:16 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Biberiye fideleri toprakla buluşmaya devam ediyor mask
Biberiye fideleri toprakla buluşmaya devam ediyor
40 yıllık esnaf koronaya yenildi mask
40 yıllık esnaf koronaya yenildi
AKP'den esnafa 1 TL destek mask
AKP'den esnafa 1 TL destek
Yürüyemeyen "Cino"yu sevginin gücü ayağa kaldırdı mask
Yürüyemeyen "Cino"yu sevginin gücü ayağa kaldırdı
Yıldırım: Sağlık ordumuza destek bekliyoruz mask
Yıldırım: Sağlık ordumuza destek bekliyoruz
Osman Şar koronavirüse yakalandı mask
Osman Şar koronavirüse yakalandı
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı! mask
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı!
Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu mask
Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu
39 yaşında koronaya yenildi! mask
39 yaşında koronaya yenildi!
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor mask
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! mask
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı!

GALERİ

Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL