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15 Kas 2020 - 13:26- Asayiş G: 15 Kas 2020 - 13:28

Kaza yapan otomobilin motoru yandı

Gölcük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazanın ardından otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
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Kaza öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 06 CAY 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından otomobilin motoru tutuştu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor bölümünde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan olmazken, kazayla ilgili tutanak tutuldu. 

15 Kas 2020 - 13:26 - Asayiş

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