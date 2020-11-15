Kaza öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Donanma Caddesi üzerinde meydana geldi. Ramazan K. idaresindeki 06 CAY 684 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yol kenarında bulunan bahçe duvarına çarptı. Kazanın ardından otomobilin motoru tutuştu. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilin motor bölümünde çıkan yangını büyümeden söndürdü. Kazada yaralanan olmazken, kazayla ilgili tutanak tutuldu.
15 Kas 2020 - 13:26- Asayiş Güncelleme: 15 Kas 2020 - 13:28
Kaza yapan otomobilin motoru yandı
Gölcük'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarptı. Kazanın ardından otomobilin motor bölümünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.