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15 Kas 2020 - 13:41- Spor G: 15 Kas 2020 - 13:43

Koray, Efe ve Müdür Cömert PFDK’da !..

PDFK Belediye Derince'ye ceza yağdırdı
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Açıklama şöyle: BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü idarecisi OSMAN YUSUF CÖMERT'in 12.11.2020 tarihinde oynanan BELEDİYE DERİNCESPOR-MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Misli.com 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü futbolcusu KORAY BAYKARA'nın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 13.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, BELEDİYE DERİNCESPOR Kulübü futbolcusu EFE KARAOĞLU'nın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 13.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖLCÜKSPOR DA CEZA ALDI

Aynı maçta MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR Kulübü futbolcusu CİHAD ATEŞ'in "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 13.11.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GÖLCÜKSPOR Kulübü'nün 12.11.2020 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ-GÖLCÜKSPOR Misli.com 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

# Futbol, açıklama

15 Kas 2020 - 13:41 - Spor

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