Gülbin Hız yine A milli takımda

Gölcüklü kızımız Gaziantep ALG’de şampiyonluk yaşayan Gülbin Hız da milli takıma davet edildi. Kadın A Milli Takımımızın 27 Kasım 2020 Cuma günü Tallinn'de Estonya ve 1 Aralık 2020 Salı günü Antalya'da Rusya ile oynayacağı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme müsabakalarının aday kadrosu açıklandı. Aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Kasım Salı günü saat 16.00'da TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Gölcüklü eski gol kraliçesi Hilal Başkol ise yine antrenör olarak milli takımdaki yerini alıyor.