Derinceli kadınlar Derince'yi konuştu

DEVA Partisi Derince İlçe Kadın Politikaları Başkanı Fatoş Yürümez tarafından organize edilen bir programda, Derinceli kadınlar Deva Partisi Derince İlçe Teşkilatı'nda bir araya geldi. DEVA Partisi Derince İlçe Başkanı Zeynep Aydın Sudan başkanlığında bir araya gelen kadınlar, Derince'nin sorunlarını masaya yatırdılar, fikir alışverişinde bulundular. Daha güzel bir Derince için, fikir alışverişi gerçekleştirdiler. Derince'yi yeniden ihya ve inşa etmek için el ele vereceklerini belirten kadınlar, siyasette de aktif bir şekilde yer alacaklarını ifade ettiler.
“KADINLARIN FİKİRLERİ ÖNEMLİ”
Kadınların fikirlerinin çok değerli olduğunu ve kadınlar olarak daha güzel bir Derince inşa edeceklerini ifade eden Sudan, bir araya gelerek Derinceyi konuştuklarını verimli bir etkinlik olduğunu söyledi ve bundan sonra da buna benzer etkinliklerde bir araya geleceklerini belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.