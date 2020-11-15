Azerbaycan’ın zafer mutluluğunu paylaştılar

Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte, Karabağ’ın zaferini ilan etmesinin ardından Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de ziyaret etti.
DÜNDAR’DAN TEŞEKKÜR
Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, “Türkiye ve Azerbaycan her zaman kardeş olarak, hilalin gölgesinde birleşmiştir. Azerbaycan’ın zaferini bizlere nasip eden Allaha şükürler olsun. Karabağ Azerbaycan’dır, Karabağ Türkiye’dir. Nazik ziyaretleriniz sebebiyle, şükranlarımı sunuyorum” dedi. Ziyaretin sonunda Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de bulunan Soykırım Müzesi’ni gezdi, anı defterine yaşadığı zafer mutluluğunu not düşerek, Azerbaycan halkını kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.