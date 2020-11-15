Azerbaycan’ın zafer mutluluğunu paylaştılar

Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Bülent Gülal ile birlikte, Karabağ’ın zaferini ilan etmesinin ardından Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar’ı Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de ziyaret etti.

DÜNDAR’DAN TEŞEKKÜR

Yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, “Türkiye ve Azerbaycan her zaman kardeş olarak, hilalin gölgesinde birleşmiştir. Azerbaycan’ın zaferini bizlere nasip eden Allaha şükürler olsun. Karabağ Azerbaycan’dır, Karabağ Türkiye’dir. Nazik ziyaretleriniz sebebiyle, şükranlarımı sunuyorum” dedi. Ziyaretin sonunda Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Osman Yurt, Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evin’de bulunan Soykırım Müzesi’ni gezdi, anı defterine yaşadığı zafer mutluluğunu not düşerek, Azerbaycan halkını kutladı.