Kartepe İstasyon’a otopark takviyesi

Kartepe İstasyon Mahallesi’nde yaşanan trafik yoğunluğu ve buna bağlı yaşanan otopark sorununa çözüm bulunması için Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın talimatıyla otopark yapımına başlandı. Başlayan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaman, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Balaban’dan bilgi aldı.

TRAFİK SORUNUNA MÜDAHALE

Otopark yapımını yerinde inceleyen Kocaman “Bölgemizde hem gözlemlerimiz hem de hemşehrilerimizle, esnaflarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, trafik yoğunluğuna ve ticari hareketliliğe bağlı bir otopark sorunu olduğunu tespit ettik. Emniyet güçlerimizin denetim ve uyarılarıyla birlikte, bizde artan ihtiyacı karşılamaya yönelik otopark çalışmamızı başlattık. 150 araçlık ilk otopark lokasyonumuz Hürriyet caddesi üzerinde 2 bin metre kare alana yapılacaktır. Burada yapılacak olan otoparkın tamamlanması sonrasında alternatif yer ve çözümler için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.