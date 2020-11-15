Gölcük Belediyesi, filyasyon ekibine destek veriyor

Çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Sezer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İlk vakanın görüldüğü günden itibaren koranavirüs ile en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarımız yaptılar. Biz de bu süreçte sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında yer aldık. Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin bahçesine iki adet konteyner koyduk.
“DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”
Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir şekilde numune alabilmeleri için 4 adet numune kabini yaptırdık. Siperlik, çizme, maske temin ettik. Hastalık kaynağını bulma görevini yerine getiren Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine de 7 araç ve personelimizle desteğimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizi maske, mesafe ve hijyen ve tüm alınan kurallara uymaya davet ediyorum. Korana Virüs ile yaptığımız mücadeleyi, kurallara uyarak kazanacağız” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.