Gölcük Belediyesi, filyasyon ekibine destek veriyor

Çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Sezer yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “İlk vakanın görüldüğü günden itibaren koranavirüs ile en büyük mücadeleyi sağlık çalışanlarımız yaptılar. Biz de bu süreçte sağlık çalışanlarımızın her zaman yanında yer aldık. Gölcük Necati Çelik Hastanesi’nin bahçesine iki adet konteyner koyduk.

“DESTEĞİMİZ DEVAM EDİYOR”

Sağlık çalışanlarımızın güvenli bir şekilde numune alabilmeleri için 4 adet numune kabini yaptırdık. Siperlik, çizme, maske temin ettik. Hastalık kaynağını bulma görevini yerine getiren Gölcük İlçe Sağlık Müdürlüğü filyasyon ekiplerine de 7 araç ve personelimizle desteğimiz devam ediyor. Hemşehrilerimizi maske, mesafe ve hijyen ve tüm alınan kurallara uymaya davet ediyorum. Korana Virüs ile yaptığımız mücadeleyi, kurallara uyarak kazanacağız” dedi.