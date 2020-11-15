15 Kas 2020 - 13:49- Gündem

Rotterdam İlkokulu’nda ağaç bayramı kutlandı

11 Kasım Ağaçlandırma Günü tüm okullarda olduğu gibi Rotterdam İlkokulu’nda da gerçekleşti. Etkinliğe 3/B Sınıfı öğrencileri de katıldı