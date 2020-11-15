Rotterdam İlkokulu’nda ağaç bayramı kutlandı

Rotterdam İlkokulu 3/ B Sınıf öğretmeni Feyza Balkaya önderliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen Etkinlik kapsamında minikler fidanlarını toprakla buluşturdular.
“FİDANLARIMIZ TOPRAKLA BULUŞTURDUK”
Rotterdam İlkokulu 3/ B Sınıf öğretmeni Feyza Balkaya gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi vererek, “Toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine,minik öğrencilerinin de katılmış olmasından dolayı çok mutluyum. Öğrencilerimizle birlikte fidanlarımız toprakla buluşturduk” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.