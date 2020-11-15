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15 Kas 2020 - 13:49- Gündem G: 15 Kas 2020 - 13:50

Rotterdam İlkokulu’nda ağaç bayramı kutlandı

11 Kasım Ağaçlandırma Günü tüm okullarda olduğu gibi Rotterdam İlkokulu’nda da gerçekleşti. Etkinliğe  3/B Sınıfı öğrencileri de katıldı
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Rotterdam İlkokulu  3/ B Sınıf öğretmeni Feyza Balkaya önderliğinde okul bahçesinde gerçekleştirilen Etkinlik kapsamında minikler fidanlarını toprakla buluşturdular.

“FİDANLARIMIZ TOPRAKLA BULUŞTURDUK”

Rotterdam İlkokulu  3/ B Sınıf öğretmeni Feyza Balkaya gerçekleştirdikleri etkinlik hakkında bilgi vererek,  “Toprağa hayat, canlılara nefes olacak bu anlamlı çevre seferberliğine,minik öğrencilerinin de katılmış olmasından dolayı  çok mutluyum. Öğrencilerimizle birlikte fidanlarımız toprakla buluşturduk” dedi.

15 Kas 2020 - 13:49 - Gündem

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