Küçük Taha, Hürriyet ile İzmit için buluştu

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ziyaretine gelen İzmit Ortaokulu 5’inci Sınıf öğrencisi Sadi Taha Umurdağ’ı makamında ağırladı. Başkan Hürriyet, küçük Umurdağ ile görüşmede bulundu.
HÜRRİYET, NUTUK HEDİYE ETTİ
Ortaokul öğrencisi Umurdağ’ın İzmit’in geleceği ve çocuklara yönelik çalışmaları ile alakalı fikirleri olduğundan bahsetti. Hürriyet, ziyaretin ardından Umurdağ’a, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk kitabını hediye etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.