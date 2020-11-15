Vali Seddar Yavuz, tarafından ödüllendirilen Körfez Fatih İlk Okulu Müdürü Atilla Öztürk, "Hafize Şaşmaz, Münevver Işık, Mehmet Caka, Hilal Kireçdağı, Ayfer Kıvrak, Ebru Dumansız Tarım, Figen Kaya ,BurcuEmekci, Sümeyye Aşkın, Büşra Atabey, Derya Karayel, Esra Arslan, İlkay Tek, Erhan Kalın, Kübra Altürk, Merve Erol, Pınar Özdoğan, Semra Çakıcı, Havva Topal, Bahar Alpan, Seçil İşleyen ve Asel Köse teşekkür ederim” dedi.
15 Kas 2020 - 13:50- Gündem Güncelleme: 15 Kas 2020 - 13:51
Atilla Öztürk'e başarı ödülü
Körfez Fatih İlk Okulu Müdürü Atilla Öztürk başarılı çalışmalarından ve vermiş olduğu başarılı eğitimden dolayı Vali Seddar Yavuz tarafından ödüllendirildi
# Körfez
ELEMAN ARANIYOR
Makina imalatı yapan şirketimiz için, - Makine mühendisliği, makine, resim ve konstrüksiyon mezunu - En az 1 yıl tecrübeli-Yetiştirilmek üzere makina...0538 826 29 00 FMC METAL MAKİNA
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır0532 643 01 81
YÜRÜYEN VE UÇAN TÜM HAŞERELERLE MÜCADELE
Kocaeli bölgesinde, * Ev * İş yeri * Çeşitli alanlarda ilaçlama yapılır. Covid-19 buharlı dezenfektan yapılmaktadır.05071250076 KARTEPE TARIM VE İLAÇLAMA
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.