15 Kas 2020 - 13:50- Gündem

Atilla Öztürk'e başarı ödülü

Körfez Fatih İlk Okulu Müdürü Atilla Öztürk başarılı çalışmalarından ve vermiş olduğu başarılı eğitimden dolayı Vali Seddar Yavuz tarafından ödüllendirildi