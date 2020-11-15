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15 Kas 2020 - 13:50- Gündem G: 15 Kas 2020 - 13:51

Atilla Öztürk'e başarı ödülü

Körfez Fatih İlk Okulu Müdürü Atilla Öztürk başarılı çalışmalarından ve vermiş olduğu başarılı eğitimden dolayı Vali Seddar Yavuz tarafından ödüllendirildi
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Vali Seddar Yavuz, tarafından ödüllendirilen Körfez Fatih İlk Okulu Müdürü Atilla Öztürk, "Hafize Şaşmaz, Münevver Işık, Mehmet Caka, Hilal Kireçdağı, Ayfer Kıvrak, Ebru Dumansız Tarım, Figen Kaya ,BurcuEmekci, Sümeyye Aşkın, Büşra Atabey, Derya Karayel, Esra Arslan, İlkay Tek, Erhan Kalın, Kübra Altürk, Merve Erol, Pınar Özdoğan, Semra Çakıcı, Havva Topal, Bahar Alpan, Seçil İşleyen ve  Asel Köse teşekkür ederim” dedi.
# Körfez

15 Kas 2020 - 13:50 - Gündem

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