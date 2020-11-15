Saraylı’nın ağaçları toprakla buluştu

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” sloganıyla tüm Türkiye’yi fidan dikimine davet ettiği bugünde Beden Eğitimi Öğretmeni İlker Behçet Akgün ve öğrencileri fidanları toprakla buluşturarak can sularını verdi. Okul müdürü Mehmet Hafiz ARVAS da etkinlikte e-Twinning projesindeki öğrencilerle birlikte fidan dikerek bu tür anlamlı etkinliklerin yaygınlık kazanmasının yarınlarımız için büyük bir miras olduğunu belirtti.