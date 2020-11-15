Yanlış diyet programıyla zayıflamanın 10 kötü sonucu

İnsan sağlığını olumsuz etkileyen çeşitli şok diyetlerin popüler olmaya başladığını söyleyen Uzman Diyetisyen Nesrin Eriş, kısa sürede mucizevi sonuçlar vaat eden sağlıksız beslenme programları ile zayıflamanın, uzun vadede insan sağlığına çok ciddi zararlar verebildiğini belirterek şu uyarılarda bulundu: Yanlış diyet uyguladığınızda, bunun zararını yaşınıza ve sağlık durumunuza göre belli bir süreçte görürsünüz. 1 hafta yanlış bir diyet uyguladığınızda, problemin başladığını hemen tespit edemeyebilirsiniz. Beslenmede yapılan hatalar uzun vadede vücudunuzda hasar bırakır ve bazen geri dönüşü olmayabilir. Kalp damar hastalıkları, diabet, osteoporoz gibi hastalıklar uzun süre yanlış beslenmenin de tetiklediği sağlık sorunlarıdır.

Yağ tüketiminizi tamamen sıfırlamayın. Sıfırlarsanız yağda eriyen A,D,E,K vitaminlerinin yetersizliğine neden olursunuz. Yağ içeriği dengesiz ve yetersiz diyetlerle zayıflayan kişilerin bir süre sonra saçları dökülmeye, cansızlaşmaya, tırnakları kırılmaya, cildi soluklaşmaya başlar.

Protein diyetleri uzun vadede böbrek ve karaciğer üzerine olumsuz etki eder. Ayrıca kalsiyum emilimini olumsuz etkileyerek, ilerleyen yaşlarda kemik erimelerine zemin hazırlar.

Yanlış diyet uygulamanın en kötü sonucu, diyeti bıraktığınızda hızla verdiğinizden daha fazla kilo almaktır.

Eğer bir diyet programı sizin halsiz, bitkin, soluk benizli, sinirli olmanıza neden oluyorsa sizin için kesinlikle yanlıştır.

Yanlış diyet programlarının en acı sonuçlarından birisi de iştah patlamasıdır. Önünü alamadığınız bir besin tüketimi, sağlıksız yapılan diyet programlarının sonrasında kaçınılmazdır.

Sağlıklı bir diyet programının tek bir hedefi olmalıdır. O da yağ hücrelerinizin içindeki yağ miktarı. Eğer yağ yakımı olmadan sadece tartıdaki azalımla yetinirseniz, vücudunuzda sarkma ve deformasyon artar. Kastan kaybettiğiniz kilo, yeniden kilo aldığınızda kas miktarınızın değil, yağ miktarınızın artması ile sonuçlanır. Uzun vadede bu şekilde kilo verip almalar kaslarınızın güçsüzleşmesine neden olur.

Kısa sürede sağlıksız kilo vermek, vücudunuzda vitamin ve minerallerin yetersizliğine neden olur. Örneğin; B vitaminleri eksikliği sinirlerinizi bozarak depresyona girmenizi, kalsiyum eksikliği kemik dokunuzun bozulmasını, demir eksikliği saç, cilt, tırnaklarınızın sağlıksız olmasına neden olur.

İlerleyen yaşlarda alzheimer riskini artırır.

Kısa sürede verilen kiloları aynı hızla fazlasıyla geri almanız kuvvetle muhtemel olduğu için özgüveninizi ve psikolojinizi bozar.

Gerçekten sağlıklı bir diyet programı uygulamaya başladığınızda, eskiden yaptığınız tüm yanlış diyetler vücudunuzun kilo vermeye direncini artırır. Bir süre sonra eskisi kadar kolay kilo veremezsiniz. Daha sabırlı, daha uzun diyet uygulamak zorunda kalırsınız. (medikalakademi.com)