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15 Kas 2020 - 13:55- Gündem G: 15 Kas 2020 - 13:57

İndirim döneminde siber dolandırıcılara dikkat!

Özellikle online alışverişlerin büyük artış gösterdiği kasım ve aralık aylarındaki indirim günlerini, tüketiciler kadar siber dolandırıcılar da büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle indirim dönemlerinde fiziksel mağazalar yerine online alışveriş siteleri her zamankinden daha fazla ziyaret edilecek.
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Bekarlar Günü, Black Friday, Cyber Monday ve yılbaşı fırsatları başta olmak üzere birçok e-ticaret sitesinin indirim günleri ile kampanyalı satışlar planladığı ve tüketicilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği indirim çılgınlığı dönemine girdik. Bu yıl Koronavirüs pandemisi nedeniyle indirim dönemlerinde fiziksel mağazalar yerine online alışveriş siteleri her zamankinden daha fazla ziyaret edilecek. İndirimli alışveriş döneminin, tüketicilerin kişisel bilgilerini ele geçirmeyi amaçlayan siber dolandırıcılar için de büyük bir fırsat olduğunu ve onlarında sabırsızlıkla beklediğini belirten Bitdefender Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, online alışveriş sitelerinin her zamankinden daha çok ziyaret edildiği indirim dönemlerinde tüketicilerin zaman zaman güvensiz siteleri ziyaret ederek kredi kartı ve kimlik bilgilerini siber korsanlara kaptırabileceğine dikkat çekiyor.

GÜVENLİ ONLİNE

Kendinizi siber dolandırıcılardan korumak ve indirim günlerinde yapacağınız alışverişlerin kabusa dönüşmesini engellemek için birkaç basit yol var. Dünyada 500 milyondan fazla kullanıcıyı koruyan Bitdefender Antivirüs’ün Türkiye Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, kredi kartı ve kimlik bilgilerini ele geçirmek için özel günleri fırsat bilen siber dolandırıcılara karşı tüketicileri uyararak bilgisayar ve akıllı telefonlar ile indirim günlerinde güvenli online alışveriş için 10 önemli ipucu paylaşıyor.

1. Banka kartı ve kredi kartı yerine sanal kart tercih edin. Kredi kartları, banka kartlarına göre daha fazla koruma sağlıyor ama güvenlikte ikisinin de üstüne çıkan sanal kartları kullanarak ek koruma katmanı yaratabilirsiniz. Kredi kartı yerine geçen sanal kartlar, siber dolandırıcılığa karşı güvende olunmasına yardımcı oluyor.

2. İndirim gününe özel içeriklere hemen kanmayın, gelen maillerin adresini ve doğruluğunu kontrol edin. Kötü niyetli kişilerin göndereceği linklere tıkladığınız anda tüm kişisel bilgileriniz dolandırıcıların eline kolayca geçebilir. İyi niyetli gibi gözüken tebrik kartlarının arkasında da kötü planların olabileceğinden şüphe edin. Düşünmeden gireceğiniz linkler sizi virüs bulaştıran sitelerin avı haline getirebilir. Bir tanıdığınızdan gelse dahi kendisi ile iletişime geçip teyit edin.

3. Abartılı kampanya, indirim ve hediye tekliflere itibar etmeyin, güvensiz ağlar üzerinden sahte satın almalara yönlendirebilecek linklerden uzak durun.

Eğer gördüğünüz bir kampanya gerçek olamayacak kadar cazipse, büyük bir olasılıkla gerçek değildir. Kampanyanın gerçek olduğunu düşünüyorsanız yeni bir tarayıcı açarak web sitesinin adresini doğrudan bu adres çubuğuna yazın. Her ne olursa olsun online alışverişiniz için mutlaka düşük bakiyeli bir sanal kart kullanın.

4. Verdiğiniz bilgilere dikkat edin.

Alışveriş yaptığınız site siparişiniz için gerekli bilgiler dışında çok daha fazla soru soruyorsa, bu özel soruları cevaplamayın ve alışverişinizi sonlandırın. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, çevrimiçi formlara satır ekleyerek siber suçluların özel bilgilerinizi çalmasına neden olabilir.

5. Ücretsiz ve halka açık Wi-Fi erişim noktalarından uzak durun.

Siber dolandırıcılar tarafından kontrol edilen ücretsiz bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda cihazınızdaki kritik bilgileri farkında olmadan dolandırıcılara kaptırabilirsiniz. Eğer evinizin internetine bağlı değilseniz ve online bir işlem yapmanız gerekiyorsa, mobil veri ağınızı kullanın. Eğer bir Wi-Fi ağına bağlanmak zorundaysanız, mobil güvenlik çözümü içeren bir VPN ile bağlantı kurduğuna emin olun.

6. Verilerinizi yedekleyin.

Bilgisayarınızın virüs saldırısı sonucunda çökmesi gibi tehlike durumlarında veri kaybını önlemek için, bilgilerinizi düzenli bir şekilde yedeklemeyi unutmayın.

7. Mobil cihazınızın güvende olduğuna emin olun.

Mobil cihazların güvenliğinin hiçbir zaman bilgisayarların güvenliği kadar önemsenmemesi diğer pek çok açıdan olduğu gibi online alışverişte de sorun yaratıyor. Alışverişinizi gerçekleştirmeden önce cihazınızın en güncel antivirüs yazılımına sahip olduğuna, telefonunuzu kilitleyecek bir PIN’inizin olduğuna, farklı hesaplarda birbirinden değişik, uzun ve rakam ile harf kombinasyonlarıyla oluşturulmuş güçlü şifreler kullandığınıza emin olun. Klasik şifreler dışında biyometrik doğrulama yöntemlerinden faydalanmak da güvenliği oldukça artırıyor.

8. Hesap özetlerini ve kredi kartı ekstrelerini kontrol edin.

Online alışveriş yaptıktan sonra hesap özetinde yada kredi kartı ekstresinde şüpheli bir harcama görürseniz hemen bankanızla iletişime geçin.

9. Mağazaların web siteleri yerine uygulamalarını kullanın.

Siteler yerine mağazanın uygulamasını kullanmak, uygulamaların ele geçirilme ihtimali daha düşük olduğundan satın alımları daha güvenli kılıyor. Eğer mutlaka site üzerinden alışveriş yapmak istiyorsanız, alışveriş yaptığınız sitenin SSL sertifikası kullandığından emin olun.

# koronavirüs

15 Kas 2020 - 13:55 - Gündem

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