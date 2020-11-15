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15 Kas 2020 - 20:30- Gündem

Tüysüz kardeşler davaya polis nezaretinde götürülecek

İlimizin en büyük kuyumcu ve döviz bürolarından biri olan Sarraf Tüysüzler, 27 Haziran 2014 tarihinde müşterilerinden topladıkları altın ve paralarla ortadan kaybolmuşlar, haklarında açılan dava 2017 yılında sona ermişti. Ancak üst mahkeme davanın yeniden gönderilmesi için dosyayı 2’inci Ağır Ceza mahkemesine gönderdi. Geçtiğimiz ay görülen davaya katılmayan Tüysüz Kardeşler hakkında, zorla getirme kararı çıktı
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Müşterilerine altın ve para cinsinden faiz öderken işleri bozulan ve alacaklılarından kaçmak için şehri terk eden Tüysüz Kuyumculuk ’un ortakları ile ilgili yeni bir dava daha açıldı. Bir süredir İstanbul’da yaşayan Tüysüz Kardeşlerle ilgili daha önce de 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce dava görüşmüş ve mahkeme tutuksuz olarak yargılanan sanıklar Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz’e 5’er yıl hapis, 100 bin TL de para cezası öngörmüştü.

ÜST MAHKEME DAVAYI BOZDU

Dava temyiz için üst mahkemeye gönderildi. İstanbul İstinaf Mahkemesi’nde dosya incelendi ve dosya içerisinde bulunan “Bankacılık Kanununa Muhalefet” sucuyla ilgili 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinin yetkili olmadığı gerekçesiyle davanın yeniden Kocaeli’ye, bu kez 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne görülmesine karar verildi.

DURUŞMAYA ZORLA GETİRİLME KARARI

Dava yeniden ele alındı ve 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Duruşma önceki gün görüldü.  Davaya sanıklar Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz ve Turgay Tüysüz katılmadı. Mahkeme sanıkların dinlenmesi için davayı 26 Kasım Perşembe gününe erteledi. Ayrıca sanık durumundaki 5 kişinin görülecek olan davaya polis nezaretinde zorla getirilmesine karar verdi.

TÜYSÜZLER DOSYASINDA NELER YAŞANMIŞTI

Sarraf Tüysüzler, 27 Haziran 2014 tarihinde müşterilerinden topladıkları altın ve paralarla birlikte kayıplara karıştı. Alacaklıları ise ayrı ayrı mahkemenin yolunu tutarak para ve altınlarının iadesini istemişti. Dava açılmış ve sanıklar hakkında arama kararı çıkartılmıştı. 

BİR ARA KAYIPTILAR

2014 yılında yaşanan olayın ardından Cemalettin Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Cengiz Tüysüz ve Turgut Tüysüz bir süre kaçtıktan sonra teslim olmuş, tutuklanmışlar ve ‘Borçlarımızı ödeyeceğiz’ deyince serbest bırakılmışlardı. Serbest bırakıldıktan sonra 7 aya yakın süredir kendilerinden haber alınamamıştı.

İLK DURUŞMA 2014’TEYDİ

Bu arada savcılık, soruşturmasını tamamlamış ve Tüysüz kardeşler hakkında dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve Bankacılık Yasası’na muhalefetten Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. 636 şikâyetçinin bulunduğu davanın ilk duruşması 19 Kasım 2014 tarihinde yapılmıştı.

15. CELSEDE KARAR ÇIKTI

Tüysüzler ailesinden Cengiz Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgay Tüysüz, Yüksel Tüysüz, Turgut Tüysüz, Perihan Tüysüz ve çalışanlarından Esengül Uludağ ile Melike Tüysüz’ün sanık olarak yargılandığı 'Tüysüzler Davası’nın 15. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüştü.  

AYRI AYRI HAPİS VE PARA CEZASI

Tüysüzler’in, Bankacılık Kanunu hükümleri gereğince izin almaksızın mevduat kabul ettikleri anlaşılmakla suçun işleniş biçimi, kastın yoğunluğu, zararın ağırlığı ve fiilin özellikleri gözetilerek sanık Yüksel Tüysüz, Cemalettin Tüysüz, Turgut Tüysüz ve Cengiz Tüysüz’e ayrı ayrı 5’er yıl hapis ve 100’er bin TL adli para cezası verilmesine karar verdi. Görevi suiistimal ve dolandırıcılıktan beraat etmişlerdi. Ancak şimdi dosya yeniden görüşülmeye başlandı.

# Kocaeli, İstanbul

15 Kas 2020 - 20:30 - Gündem

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