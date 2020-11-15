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15 Kas 2020 - 17:00- Gündem G: 15 Kas 2020 - 13:59

KSO, DTO ve GTO esnek çalışma kararı aldı

İlimizde faaliyet gösteren meslek odalarından İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi birer hafta dönüşümlü olarak esnek çalışma sistemine geçti, Gebze Ticaret Odası, 09.00-16.30 saatleri arasında mesai yapmaya başladı, Kocaeli Sanayi Odası’nda da yarın itibariyle esnek çalışma sistemine geçilmesi bekleniyor
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İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun önceki hafta aldığı karara göre, koronavirüs vakalarının giderek artması nedeniyle kamuda çalışan personele yönelik dönüşümlü ve uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanmaya başlandı. Okullarda eğitimin saat 08.00’de başlamasına, kamu kurum ve kuruluşlarında, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve sağlık teşkilatı hariç saat 09.00-13.00/13.30-17.30, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde ise mesai saatlerinin 09.30-13.30/14.00-18.00 olarak uygulanmasına karar verildi.

KOTO VE KTO İÇİN KARAR YOK

İlimizde mevcut mesai saatleri 08.30-17.30 arası olan meslek odalarının bazıları da esnek çalışma sistemine geçme kararı aldı. Körfez ilçesinde faaliyet gösteren İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nde birer hafta dönüşümlü olarak çalışma sistemine geçildi. Kocaeli Sanayi Odası, yarın itibariyle haftayı ikiye bölmek kaydıyla dönüşümlü olarak çalışacak. Kocaeli Ticaret Odası, konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmediğini belirtti. Gebze Ticaret Odası’nda da mesai saatleri 09.00-16.30 olarak değişti.
# Kocaeli, Körfez, koronavirüs, Gebze, Büyükşehir, açıklama

15 Kas 2020 - 17:00 - Gündem

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