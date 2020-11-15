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15 Kas 2020 - 13:58- Gündem G: 15 Kas 2020 - 14:00

Hürriyet, Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki çalışmaları takip ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hem tadilat ve yenileme çalışmalarını incelemek hem de esnafla bir araya gelerek çalışmalarla ilgili düşüncelerini sormak için Kapanönüve  Ayakkabılar Çarşısı'nı ziyaret etti
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tadilat ve yenileme çalışmalarının hızla devam etiği Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nda hafta sonu esnafı ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Bölge esnafı kendilerine tadilat ve yenileme çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini soran Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.

“ÇALIŞMALARIMIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”

Çalışmalar başlamadan önce Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’na giderek esnafla bizzat görüşüp fikirlerini soran Başkan Hürriyet, çalışmaları da yakından takip ediyor. Tadilat çalışmalarının gidişatıyla ilgili müteahhit firma yetkililerinden detaylı bir şekilde bilgi alan Başkan Hürriyet, “Bu hafta sonu bölge esnafımızı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili fikirlerini sormak istedik. Tadilat ve yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında İzmit’in tarihi ve kültürel mirası olan Kapanönü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı hem esnafın daha rahat edebileceği hem de vatandaşın gönül rahatlığıyla hizmet alabileceği bir yer haline gelecek” dedi.
# İzmit

15 Kas 2020 - 13:58 - Gündem

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