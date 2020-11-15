Hürriyet, Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’ndaki çalışmaları takip ediyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tadilat ve yenileme çalışmalarının hızla devam etiği Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’nda hafta sonu esnafı ziyaret etti. Başkan Hürriyet'e başkan yardımcıları ve birim müdürleri de eşlik etti. Bölge esnafı kendilerine tadilat ve yenileme çalışmalarıyla ilgili düşüncelerini soran Başkan Hürriyet’e teşekkür etti.
“ÇALIŞMALARIMIZ HIZLI BİR ŞEKİLDE İLERLİYOR”
Çalışmalar başlamadan önce Kapanönü ve Ayakkabıcılar Çarşısı’na giderek esnafla bizzat görüşüp fikirlerini soran Başkan Hürriyet, çalışmaları da yakından takip ediyor. Tadilat çalışmalarının gidişatıyla ilgili müteahhit firma yetkililerinden detaylı bir şekilde bilgi alan Başkan Hürriyet, “Bu hafta sonu bölge esnafımızı ziyaret ederek çalışmalarla ilgili fikirlerini sormak istedik. Tadilat ve yenileme çalışmalarımız hızlı bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar tamamlandığında İzmit’in tarihi ve kültürel mirası olan Kapanönü Çarşısı ve Ayakkabıcılar Çarşısı hem esnafın daha rahat edebileceği hem de vatandaşın gönül rahatlığıyla hizmet alabileceği bir yer haline gelecek” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.