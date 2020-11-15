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15 Kas 2020 - 13:59- Gündem G: 15 Kas 2020 - 14:01

DP World otomotiv endüstrisine F1’le giriyor

Stratejik hedefleri arasında otomotiv endüstrisi tedarik zincirini öne çıkartan DP World,  Renault’nun Formula 1 takımının hem küresel lojistik sağlayıcısı hem de isim sponsoru oldu. 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul Park’ta yapılacak Formula 1 Grand Prix’de Renault takımı “Renault DP World F1 Team” adı altında yarışacak.
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Lojistik alanındaki yenilikçi hamleleriyle bilinen DP World, lojistik çözümler sunduğu pek çok endüstri alanı ve sektör arasında otomotiv alanında yaptığı yatırımlara öncelik veriyor. Bu amaçla Renault ile anlaşan DP World, bu dünya markasının Formula 1 takımının küresel lojistiğini yapacak. DP World’ün ortaklığıyla, takımın ismi de değişiyor, 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul, Tuzla’daki İstanbul Park’ta yapılacak Grand Prix yarışında takım “Renault DP World F1 Team” adıyla yarışacak. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan anlaşma uyarınca Renault ve DP World Formula1’in sağladığı pazarlama platformunu birlikte kullanacaklar ve tedarik zincirinin etkili olması için fırsatları irdeleyecekler.

YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

DP World Yarımca CEO’su Kris Adams otomotiv lojistiği alanındaki küresel pazarın 2025 itibarıyla 472,9 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi. Adams, “Bizi hem takımın isim sponsoru, hem de küresel lojistik ortağı yapan bu anlaşmayla taraflar, otomotive tedarik zincirinin hızını, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini artıracak yenilikçi çözümler üzerinde birlikte çalışacaklar” dedi. Adams, sözlerine şöyle devam etti: “Renault DP World F1 Team” ile stratejik ortaklığımız sadece küresel pazarlarda marka farkındalığı yaratmamıza yaramayacak. Renault’nun son derece kompleks tedarik zinciri, bizim veri merkezli yaklaşımımız ve teknolojimizden büyük fayda görecek. Meselelere mevcut otomotiv tedarik alışkanlıklarının ötesinden bakan yaklaşımımız bizi küresel otomotiv lojistik sektöründe avantajlı bir konuma getirecek.”

LOJİSTİK HİZMETLER

DP World Yarımca’nın sunduğu lojistik hizmetlerinin halihazırda aslan payı otomotiv sektörü tarafından alınıyor. Yarımca terminalinin müşterileri arasında Toyota, Hyundai, Honda ,Ford, Isuzu gibi önde gelen isimler bulunuyor. Formula 1 dünyanın en teknoloji-yoğun spor olayı; sahada etkisini artırmak ileri düzeyde veri kullanımı gerektiriyor. DP World‘de çok da farklı olmayan bir şekilde yüksek miktarda veri işleyerek ve son teknolojileri kullanarak, herkes için daha iyi bir gelecek yaratmak üzere müşterilerine daha etkili lojistik hizmetler ve daha akıllı ticaret olanakları sunuyor.  İstanbul, Tuzla’daki İstanbul Park’ta 13-15 Kasım tarihleri arasında yapılacak Grand Prix’de, Renault DP World F1 Team adına Daniel Ricciardo ve Esteban Ocon yarışacaklar. Ayrıca Renault DP World F1 Takımı, 2022 sezonu için Efsane pilot Fernando Alonso ile anlaştı.

# Spor, İstanbul

15 Kas 2020 - 13:59 - Gündem

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