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15 Kas 2020 - 14:00- Ekonomi G: 15 Kas 2020 - 14:02

ASELSAN’dan 2020’de yeni ihracat rekoru

ASELSAN, Kovid-19 salgınının tüm dünyayı etkilediği bu dönemde yeni bir ihracat rekoruna imza attı.
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ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, ASELSAN’ın global bir savunma sanayi şirketi olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı. Yapay zekadan yarı iletken teknolojilere, savunma sanayisinin çeşitli alanlarında faaliyet gösteren iştirakler ve bağlı ortaklıklarla dost ve müttefik ülkelerde üretim yaptıklarını dile getiren Görgün, “Sivil sistemlerden askeri çözümlere kadar uzanan geniş ürün yelpazemiz, 12 yurt dışı iştirak, ofisimiz ve 15 yurt içi iştirakimiz ile küresel pazarlarda sürdürülebilir ve istikrarlı pazarlama faaliyetlerimize devam edeceğiz” dedi.

70 ÜLKEYE YÜKSELDİ

Gelecek yıl dünyanın daha çok ülkesinde ASELSAN’ın yeni irtibat ofislerini, bakım merkezlerini, üretim tesislerini, mühendislik merkezlerini ve yeni iş ortaklıklarını duyuracaklarını belirten Görgün şöyle devam etti: “2020 yılı içinde 6 yeni ülkeyle daha gerçekleştirdiğimiz yurt dışı satışlarımızla kullanıcımız olan ülke sayısını toplamda 70’e yükseltmiş bulunmaktayız. Pandeminin ‘benzersiz bir kriz’ olarak tanımlandığı bu zor günlerde ASELSAN, tüm iş akışı ve iletişimini pandemiden çok daha önce dijital platformlara taşımış olduğundan, çalışmalarını sekteye uğratmadan, dünyanın her yerinden kesintisiz yürütebilmiş, yeni satışlara ilaveten rekor seviyede 327 milyon dolar döviz tahsilatı sağlamış olup, yıl sonuna kadar 90 milyon dolar ilave döviz tahsilatı beklenmektedir. 2020 yılının son çeyreğinde olduğumuz bugünlerde, bir önceki yıl yakaladığımız yeni yurt dışı satış rekorumuzu, açık ara yeniden kırdık.”

MİLLİLEŞTİRME İLE 219 MİLYON KAZANÇ

“Yerli olarak yapılacak hiçbir şeyi yurt dışından almaya tahammülümüz yok” diyen Görgün, ASELSAN’ın bu konudaki çabası ve yakaladığı başarıda 4 bini aşkın tedarikçisinin büyük rolü olduğunu ifade etti. Görgün, tedarikçileri sayesinde 1.2 milyar dolara yaklaşan alımlarının yüzde 65’ini yurt içinden sağladıklarını, daha önce yurt dışından temin edilirken millileştirilerek Türkiye’de üretilmeye başlanan malzemelerle 100 milyon doları aşkın bir tutarın ülke içinde kaldığını belirterek şunları söyledi:

8.533 İNSAN KIYMETİ

“Millileştirme sonucu yurt dışından yurt içine döndürdüğümüz tutar 3 yıllık projeksiyona göre 848 milyon lira. Millileşen ürünlerimizin yüzde 89’u yurt dışı fiyatlarına göre daha uygun fiyatlarda millileştirildi ve millileştirme sonucu gerçekleşen kazancımız 219 milyon lirayı buldu.” Yüksek nitelikli iş gücü istihdamında lider olduklarını belirten Görgün şöyle dedi: “Geçtiğimiz 2 yılda aramıza katılan 2 bin 100 arkadaşımızla gücümüze güç kattık. Gün itibarıyla yüzde 60’ını mühendislerin oluşturduğu 8 bin 533 insan kıymetine ulaştık.”
# Dolar

15 Kas 2020 - 14:00 - Ekonomi

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