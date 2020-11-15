Yayla’nın dünya pazarlarındaki kültür ve lezzet elçisi markası Legurme’nin Napoliten ve Arabiata Soslu makarnaları ilk etapta 70 Walmart mağazasında satışa sunulurken önümüzdeki günlerde Çin genelindeki 438 mağazanın tümünde ulaşılabilecek. Yayla Agro’nun hedefinde şimdi Çinli tüketicileri Türk mutfağından lezzetli yemekler ile tanıştırmak var. İlerleyen dönemde Legurme Yemek Hazır serisinde yer alan bulgur pilavları, çorbalar, pilakiler ve hoşafların da Walmart’larda satılması için görüşmeler devam ediyor. Asya pazarını radarına alan Yayla ayrıca Legurme markalı Yemek Hazır ürünlerini Çin’in yanı sıra Tayvan’a da ihraç etmeye başladı.
15 Kas 2020 - 14:02- Ekonomi Güncelleme: 15 Kas 2020 - 14:03
Yayla, Çin’e açıldı
Yayla Agro, ihracatta büyümeyi hedeflediği Asya pazarının kalesi konumundaki Çin’de önemli bir işbirliğine imza attı ve dünya perakende devi Walmart’ın Çin mağazalarında yerini aldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.