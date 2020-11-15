Ağaç işleme sektörü umutlu

Ağaç işleme makineleri sektörünü de etkisi altına alan pandemiyle ilgili konuşan AİMSAD Başkanı Mustafa Erol, sektörün 2020’yi pandemiye rağmen 2019 rakamlarıyla kapatacağını, kış aylarının da gelmesiyle mobilya sektörünün hareketlenerek bu durumun ağaç işleme makinelerine artısı olacağını söyledi. 2021’de üretim ve ihracatın yüzde 10-15 arasında artış beklediklerini dile getiren Erol, sektör paydaşlarına 2021 için önerilerde bulundu.

DEVLET DESTEKLERİ

Erol, “Devletin uygulamış olduğu başarılı yöntemlerle fabrikalarımız şu anda çalışıyor. Mobilya sektöründe bazı firmalar 6 ay sıra veriyor. Bu nedenle de makine parkurlarını yenilemek istiyorlar. Devletin destekleri de devreye giriyor. Biz bu seneyi yaklaşık 220 milyon dolar üretim ile kapatacağımızı düşünüyorum. 2021’de bunun yüzde 10-15 artmasını bekliyoruz. İhracat açısından da bu yıl 95-100 milyon dolarla kapatacağız. Keza dünyadaki mobilyaya olan yönelim itibariyle, ihracatın 2021’de yüzde 15 artacağını düşünüyorum” dedi