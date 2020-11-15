“Konu çocuk olunca, işimiz çözüm üretmek”

TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonunun geride bıraktığı bir yıllık çalışma süresinde yapmış olduğu çalışmaları, 2021 çalışma programını ve hedeflerini komisyon üyeleri ile ele aldık, diyen Radiye Sezer Katırcıoğlu,“Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu olarak TBMM çatısı altında 8 toplantı, ulusal ve uluslararası toplantılar, saha inceleme ziyaretleri ile 13 ayda 13 program gerçekleştirdik. Son toplantımızda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü’nün Çocuk İşçiliği konusunda ülkemizde yürüttüğü çalışmaları, çocuk vizyonunu ve hedeflerini dinledik” dedi.

“BERABER ÇÖZÜM ÜRETELİM”

Katırcıoğlu, Bir çalışma takvimi oluşturduklarını ve ilk maddelerinin “Çocuk işçiliğiyle ilgili mücadelede ne yapabiliriz?” olduğunu söyledi. Bunula ilgili birtakım temaslarda bulunduklarını aktaran Katırcıoğlu, “Öncelikle Çocuk Hizmetleri Genel Müdürünü dinledik. Kurumlardan bilgiler aldık ama sahada inceleme yapmak önemliydi. Alanda neler oluyor onu görmek istedik. Urfa’da ve Ordu’da mevsimlik tarım işçilerinin ailelerini ve çocuklarını bizzat alanda, onlarla beraber olarak sorunlarını yerinde gördük ama bu komisyonun görevi hep altını çiziyorum sorun tespit etmek değildir, beraberinde çözüm üretmektir.Biz bunları nasıl çözebiliriz noktasında da iyi uygulamaları, bu sorunla ilgili yapılan projeleri, hem belediyeler çapında hem İçişleri Bakanlığı hem Aile Bakanlığımızın bünyesinde yapılan çalışmaları yerinde gördük” diye konuştu.

“MİLLETİNE, BAYRAĞINA, DEVLETİNE BAĞLI NESİL”

Koruyucu ailelik, eğitim, çocuklarımıza yönelik istismarlar, erken yaşta evlilikler konusuna da değinen Katırcıoğlu; “Yavrularımızın en iyi şartlarda hayata hazırlanmaları, Türkiye'nin güçlü bireyleri olabilmeleri, Türkiye'nin geleceğine, ülkesine sevdalı, milletine, bayrağına, devletine bağlı olarak yetişmeleri noktasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tüm milletvekilleri olarak her birimizçalışmaya devam edeceğiz” dedi.