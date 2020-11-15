6 ülkeden 35 genç iletişimin önemi için Kocaeli’nde

6 ülkeden toplam 35 genç çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın önemine dikkatçekmek amacıyla Kocaeli’nde bir araya geldi. Avrupa Birliği Eğitim ve GençlikProgramları Merkez Başkanlığı tarafından onaylanan Erasmus Plus Gençlik Değişim itüründeki “It’sAllAboutCommunication” isimli proje 07-13 Kasım 2020 tarihleriarasında Kocaeli’nde gerçekleşti.

“DUYARLI BİREYLER İÇİN ÖNEMLİ ROL”

İletişimde İnovasyon Merkezi tarafından yürütülen ve Zift Hayatboyu Öğrenmeve Eğitim Derneği tarafından desteklenen projede, projenin yasal temsilcisi olan SinemKutlu, “Bilindiği üzere pandemi dolayısıyla bir süre evlerimize kapandık ve bu süreçtenormal rutin alışkanlıklarımızdan uzaklaştık. Bu dönemde ailemize ve sevdiklerimizedaha fazla vakit ayırır hale geldik. Çocuklar için de zor geçen bugünlerde aile içindeki iletişimin önemi birazdaha artmıştır. Anne-baba ve çocuk ilişkisinin temelini oluşturan doğru iletişim,çocuklarımızın özgüvenli, sorumluluk sahibi ve topluma duyarlı bireyler olmalarındaönemli rol oynamaktadır. Projemizle de bu konuya yönelikbilgi ve farkındalık düzeyini arttırmak istedik. Bu amaçla 13 Türk, 9 Romanyalı, 6Portekizli ve 7 Bulgar katılımcı olmak üzere farklı kültürlerden toplam 35 katılımcı yedigün boyunca bu konu üzerine faaliyetlerde bulunarak çocuklarla doğru iletişiminönemine yönelik farkındalık uyandırmışlardır” dedi.

“İLETİŞİM BECERİLERİNİ GÜÇLENDİRMEK”

Proje lideri Nuri Bilirgen, “Çocukların duygusal ve zihinsel gelişimi ebeveynlerin kuracağı sağlıklı ve doğruiletişime bağlıdır. Bu konuda katılımcılarımızla çocuklarla sağlıklı iletişim yollarınıinceleyerek; çocukların iletişim becerilerini güçlendirmek, onlara özgüven ve ifadebecerisi kazandıracak çalışmalar gerçekleştirdik. Aynı zamanda farklı ülkelerden gelengençlerin bireysel becerilerini geliştirmelerine, farklı kültürler hakkında bilgiedinmelerine, farklı sosyal çevreden ve kültürden insanlarla bir arada işbirliği içindeçalışarak, ön yargılı tutumların köreltilmesine katkı sağladık” ifadelerini kullandı.