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15 Kas 2020 - 14:05- Siyaset G: 15 Kas 2020 - 14:06

Akpınar:Tedbirlerine daha sıkı uyulmalı

Büyük Birlik Partisi Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüsünün oldukça hızla artış gösterdiğini ifade ederek “Pandemi tedbirlerine daha sıkı uyulmalı” dedi.
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Hastanelerde koronavirüs konusunda açıkalama yapan BBP Gölcük İlçe Başkanı Şahin Akpınar şu ifadelere yer verdi; “Hastanelerimizde pozitif olan ve olmayan vakaların birbirine hastane içerisindeki teması, yakınlığı, gerek sıralarda bekledikleri an gerekse de poliklinik önünde bekledikleri anda temas durumları var. Burada gözden kaçırdığımız ciddi bir durum olduğunu düşünüyorum. Hem sağlık çalışanlarımız risk altında hem de hastaneye pandemi dışında giden vatandaşlarımız risk altında.

“BU KONU SIKI ANALİZ EDİLMELİDİR”

Tarafımıza bu konuyla alakalı olarak gelen birçok şikayetvar. Vatandaş, sağlık ekiplerimiz tarafından Covid-19 şüphesi ile evinden alınıyor, hastaneye götürülüp test yaptırılıyor, test sonucu pozitif çıkıyor ve karantinadasın deyip evine gitmesi söyleniyor ama evine nasıl gittiği ile kimse ilgilenmiyor. Bu da oldukça ciddi bir konu. Sıkıntıyı iyi analiz edip en başından müdahale etmemiz gerekiyor ki işimiz maske ve mesafeye kalmasın.”
# koronavirüs, Gölcük, Vatandaş

15 Kas 2020 - 14:05 - Siyaset

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