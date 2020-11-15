Özgüler’den karakola ziyaret

Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yapan ve siyasete GölcükÜlkü Ocakları’nda küçük yaşlarda başlayan Enes Özgüler, boş zamanlarında esnaf ve bürokrasi ziyaretlerigerçekleştiriyor.Özgüler, Şehit Bayram Özdere İlçe Karakol Amiri Nuri Erarslan’ı ve Kocaelispor’un geçtiğimiz sezon ki kaptanı Murat Soner Başak’a bir ziyaret gerçekleştirdi.
“ŞEHİTLER MEŞALEMİZDİR”
Yaptığı ziyarette konuşan Özgüler, “Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Özel Harekat Polisi Bayram Özdere şehit olmuştu. Şehidimizin adı kentimizde yaşatılıyor. Bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye ömrünü canını bir an bile düşünmeden bu vatana feda eden nice yiğitlerden Allah razı olsun. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.