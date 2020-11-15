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15 Kas 2020 - 14:05- Gündem G: 15 Kas 2020 - 14:06

Özgüler’den karakola ziyaret

Geçmiş dönem Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcısı Enes Özgüler, Gölcük Şehit Bayram Özdere Karakolu’nu ziyaret etti
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Ülkü Ocakları İl Başkan Yardımcılığı görevini başarıyla yapan ve siyasete GölcükÜlkü Ocakları’nda küçük yaşlarda başlayan Enes Özgüler, boş zamanlarında esnaf ve bürokrasi ziyaretlerigerçekleştiriyor.Özgüler, Şehit Bayram Özdere İlçe Karakol Amiri Nuri Erarslan’ı ve Kocaelispor’un geçtiğimiz sezon ki kaptanı Murat Soner Başak’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

“ŞEHİTLER MEŞALEMİZDİR”

Yaptığı ziyarette konuşan Özgüler, “Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada, Özel Harekat Polisi Bayram Özdere şehit olmuştu. Şehidimizin adı kentimizde yaşatılıyor. Bayrak inmesin, ezanlar dinmesin diye ömrünü canını bir an bile düşünmeden bu vatana feda eden nice yiğitlerden Allah razı olsun. Rabbim ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin” dedi.
# Kocaelispor

15 Kas 2020 - 14:05 - Gündem

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