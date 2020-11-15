Aygün, dereceye giren öğrencilere hediye verdi

10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrenciler Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu oldu. Resim, şiir ve kompozisyon kategorilerinde dereceye giren öğrencileri belediyede konuk eden Başkan Aygün, başarılı isimleri ödüllendirdi. Ailelerin de hazır bulunduğu törende öğrencileri tebrik eden Başkan Aygün, “Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimizi hazırladıkları bu güzel eserler dolayısıyla kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bizler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapacağımız çalışmalar ve hizmete sunacağımız projelerimizle yanınızda olmaya devam edeceğiz” dedi.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER:

RESİM DALINDA

1.Melek Yılmaz (Çenesuyu İlkokulu)

2.Hasan Özbay (Çınarlı İlkokulu)

3.Aras Açıkgöz (Yunus Emre İlkokulu)

ŞiİR DALINDA

1.Kardelen Şeker (15. Kolordu Ortaokulu)

2.Yasemin Çetin (Sırrıpaşa Ortaokulu)

3.Zehrasu Çınarlı (Piri Reis Ortaokulu)

KOMPOZİSYON:

1.İrem Çopur (Zehra Emine Öçgüder M.T.A.L.)

2.Hatice Çetin (Seka Çocuk Dostları M.T.A.L.)

3.Elanur Güvercin (Zehra Emine Öçgüder M.T.A.L.)

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