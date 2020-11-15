Sertan Acar göreve başladı

Uz. Dr. Sertan Acar kimdir?

İzmit’te doğdu. İlk ve orta öğrenimini İzmit Lisesi’nde tamamladı. Üniversite eğitimini 1996 yılında Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve Uzmanlık eğitimini 2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaparak Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı oldu. 2020 yılında da Anadolu Üniversitesi A.Ö Fakültesinde Sağlık Yönetimi Bölümü’nü tamamladı. Hakkâri Çukurca Merkez Sağlık Ocağında Sağlık Grup Başkanı olarak görev yaptı. Sakarya Hendek Devlet Hastanesi ve Karamürsel Devlet Hastanesi’nde Anestezi uzmanı olarak çalıştı. Daha sonra, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı görev yaptı. Ayrıca bilimsel çalışmalarda Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Klinik dal birincilik ödülü, Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilgi Yarışması Klinik dal beşincilik ödülü almış olup, Rejyonel Anestezi Derneği Sözlü Bildiri Yarışması birinci oldu. Evli ve 2 çocuk babası.