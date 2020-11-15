Alınan bilgiye göre, Kızderbent Mahallesinde E.B. (41) ile yeğeni Ö.B. (30) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçakla kasığından yaralanan Ö.B, Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, yaralı kişinin dayısı E.B'yi gözaltına aldı.