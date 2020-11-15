Emek Partisi Derince İlçe Örgütü, koronavirüs salgınında gelinen noktada vaka sayılarının şeffaflıkla açıklanmasına dair açıklama yaptı. Açıklamada salgına karşı yaygın test ve ücretli izin ile gerçek rakamların halka açıklanmasının hayati önemde olduğu vurgulandı. Doğru rakamların açıklanmasının salgın riskine karşı önlem almak olduğunun belirtilenEmek Partisi Derince İlçe Başkanıİnan Özdemir, “Koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte hemen her gün çeşitli fabrikalardan işçi ve emekçilerin virüse yakalandığını, buna istinaden de hastanelerde doluluk oranlarının aşıldığı haberlerini almaktayız. Aşının bulunması haberleriyle rahat bir nefes almak istesek de aşının ülkemize geliş tarihine ve bizlere ne zaman ulaşacağına ilişkin herhangi bir bilgi açıklanmaması hastalığın ciddiyetini koruduğunu gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK BAKANLIĞI RAKAMLARINA GÜVEN KALMADI”

Virüsün pençesinde hala çalışmaya, yaşamaya devam etmekteyiz diyerek konuşmasına devam eden Özdemir, “Sürecin başından beri vaka sayılarından hastalığın yayılma riskine kadar şeffaflık talep ettiğimiz yetkililerden ne yazık ki beklediğimiz cevapları alamadık, sadece İstanbul’da belirtilen koronavirüs vefat sayılarının toplam Türkiye koronavirüs kaynaklı ölüm rakamlarının 50 fazlası olduğu açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından ülke nezdinde açıklanan rakamlara güven kalmamış, gerçek rakamlar hala bizlerden saklanmaktadır” dedi.

“ KOCAELİ’DE HER GÜN KAÇ KİŞİYE TANI KONULMAKTA?”

Derince’de vaka sayılarına ulaşmalarının mümkün olmadıklarını söyleyen Özdemir, “Covidpolikliniği bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin doluluk oranlarına dair de herhangi bir veri paylaşılmamaktadır.Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak bir kez daha soruyoruz;Kocaeli’de her gün kaç kişiye Koronavirüstanısı koyulmakta, kaç kişi hayatını kaybetmektedir?Bu sayıların ilçemiz Derince’ye göre dağılımı nasıldır?İlimizde bulunan hastanelerin durumu nedir? Derince Eğitim Araştırma Hastanesinin doluluk oranları nedir?” diye sorudu.

“İDARENİN GÖREVİ SADECE ‘TMM MI?’ DEMEK DEĞİL”

Derince’de ki sorunları anlatmaya devam eden Özdemir açıklamasının devamında şu soruları yöneltti: “Salgın riskinin arttığı, vaka sayılarının bu denli arttığı bir dönemde, yetkililerden şeffaflık beklemek en temel hakkımızdır. Emek Partisi Derince İlçe Örgütü olarak, doğru rakamların açıklanmasının aynı zamanda salgın riskine karşı vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak anlamına gelmekte olduğunu vurgulamak isteriz. Yerel idarenin görevi yalnızca billboardlara Temizlik Maske Mesafe TMM mı? reklamlarını yapmak değil aynı zamanda gerçek rakamları halka açıklamak ve önlem almaktır. Aynı zamanda doğru rakamlara ulaşabilmek için herkese yaygın test yapılmalıdır. Maske dahil tüm hijyenik ürünlerin halka ücretsiz dağıtılması sağlanmalıdır.

“GERÇEK RAKAMLARIN AÇIKLANMASI HAYATİ ÖNEMDEDİR”

Şehirde tıka basa balık istifi gibi yolculuk yapmak zorunda kalan emekçiler olarak salgının en çok yayıldığı yerlerden birisinin de toplu ulaşım araçları olduğunun da farkındayız. Yalnızca doğru rakamları açıklamak değil aynı zamanda toplu ulaşım araçlarında mesafe kurallarına dikkat etmek, seferlerin de arttırılmasını sağlamak yerel idarenin görevlerinden birisidir.Bir kez daha yineliyoruz ki salgına karşı yaygın test ve ücretli izin ile gerçek rakamların halka açıklanması hayati önemdedir. Emekçiler için hayati önemde olan bu talepler sağlanana kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.”