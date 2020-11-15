Korona ve kış C vitaminine ilgiyi arttırdı

İzmit Kozluk Mahallesinde kurulan Pazar pazarının ilgi odağı C vitamini depoları oldu. Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artması ile birlikte vatandaşlar mandalina ve nar gibi meyvelere yöneldi. Pazarda Nar’ın kilosu 5 liradan satılırken, mandalinanın kilosu ise 3 liradan satılıyor. Yemeklerin vazgeçilmesi patates ve soğan ise kilosu 2,5 liradan alıcı buldu.

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden C vitamini kaynağı nar ve mandalina Pazar tezgahlarında en çok görülen ürünlerden oldu. Özellikle 5 lira olan kilo fiyatı ile yüksek bunan Nar’ın önümüzdeki haftalarda fiyatını düşürmesi bekleniyor.

PAZAR PAZARINDA FİYATLAR

Elma 4 lira, Domates 4 lira, Patates 2.5 lira, Mandalina 3 lira, Soğan 2.5 lira, Taze Fasulye 5 lira, Üzüm 5 lira, Muz 10 lira, Ayva 5 lira, Salatalık 4 lira, Kestane 20 lira, Havuç 3 lira, Sarımsak demet 15 lira, Limon file 2 lira, Kıvırcık 2 lira, Ceviz 20 lira, Patlıcan 3 lira, Dolmalık Biber 6 lira, Sivri Biber 4 lira, Çilek 10 lira, Muşmula 5 lira, Karnabahar 8 lira, Pırasa 7 lira, Ispanak 8 lira, Nar 5 lira