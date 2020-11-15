Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
15 Kas 2020 - 15:17- Gündem G: 15 Kas 2020 - 15:19

Korona ve kış C vitaminine ilgiyi arttırdı

Kış mevsiminin gelmesi ve koronavirüs vakalarının artması ile birlikte İzmit Pazar pazarında C vitamini büyük ilgi görüyor

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
mask

İzmit Kozluk Mahallesinde kurulan Pazar pazarının ilgi odağı C vitamini depoları oldu. Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artması ile birlikte vatandaşlar mandalina ve nar gibi meyvelere yöneldi. Pazarda Nar’ın kilosu 5 liradan satılırken, mandalinanın kilosu ise 3 liradan satılıyor. Yemeklerin vazgeçilmesi patates ve soğan ise kilosu 2,5 liradan alıcı buldu.

FİYATI DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Kış aylarının en sevilen meyvelerinden C vitamini kaynağı nar ve mandalina Pazar tezgahlarında en çok görülen ürünlerden oldu. Özellikle 5 lira olan kilo fiyatı ile yüksek bunan Nar’ın önümüzdeki haftalarda fiyatını düşürmesi bekleniyor.

PAZAR PAZARINDA FİYATLAR

Elma 4 lira, Domates 4 lira, Patates 2.5 lira, Mandalina 3 lira, Soğan 2.5 lira, Taze Fasulye 5 lira, Üzüm 5 lira, Muz 10 lira, Ayva 5 lira, Salatalık 4 lira, Kestane 20 lira, Havuç 3 lira, Sarımsak demet 15 lira, Limon file 2 lira, Kıvırcık 2 lira, Ceviz 20 lira, Patlıcan 3 lira, Dolmalık Biber 6 lira, Sivri Biber 4 lira, Çilek 10 lira, Muşmula 5 lira, Karnabahar 8 lira, Pırasa 7 lira, Ispanak 8 lira, Nar 5 lira
# İzmit, koronavirüs

15 Kas 2020 - 15:17 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Sertan Acar göreve başladı mask
Sertan Acar göreve başladı
Aygün, dereceye giren öğrencilere hediye verdi mask
Aygün, dereceye giren öğrencilere hediye verdi
Özgüler’den karakola ziyaret mask
Özgüler’den karakola ziyaret
6 ülkeden 35 genç iletişimin önemi için Kocaeli’nde mask
6 ülkeden 35 genç iletişimin önemi için Kocaeli’nde
“Konu çocuk olunca, işimiz çözüm üretmek” mask
“Konu çocuk olunca, işimiz çözüm üretmek”
DP World otomotiv endüstrisine F1’le giriyor mask
DP World otomotiv endüstrisine F1’le giriyor
Anket Covid tedbirlerinde en etkili yöntem sizce hangisi?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı mask
Yonca Evcimik, Gölcük'teki arsa davasını kazandı
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı! mask
Eşini ve oğlunu öldürüp, intihar eden koca cinayetinin detayları ortaya çıktı!
Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu mask
Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu
39 yaşında koronaya yenildi! mask
39 yaşında koronaya yenildi!
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor mask
Bakan Koca'dan maske açıklaması! Hayatımızdan çıkıyor
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi mask
SEKA tünelinde feci kaza! Minibüs devrildi

GALERİ

Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı mask
Kocaeli’deki fabrika yangını kontrol altına alındı
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım) mask
Kocaelispor-Sancaktepespor (Canlı anlatım)
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar mask
Hırsızlık için girdikleri evde suçüstü yakalandılar
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu mask
Prometeon Kalite Haftası'nda Kocaelispor coşkusu
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar! mask
Kocaeli'de bu kadar da olmaz dedirten kazalar!
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti! mask
Eşini ve oğlunu öldürdü sonra intihar etti!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL