Korona ve kış C vitaminine ilgiyi arttırdı

İzmit Kozluk Mahallesinde kurulan Pazar pazarının ilgi odağı C vitamini depoları oldu. Kış aylarının gelmesi, havaların soğuması ve koronavirüs vakalarının artması ile birlikte vatandaşlar mandalina ve nar gibi meyvelere yöneldi. Pazarda Nar’ın kilosu 5 liradan satılırken, mandalinanın kilosu ise 3 liradan satılıyor. Yemeklerin vazgeçilmesi patates ve soğan ise kilosu 2,5 liradan alıcı buldu.
FİYATI DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Kış aylarının en sevilen meyvelerinden C vitamini kaynağı nar ve mandalina Pazar tezgahlarında en çok görülen ürünlerden oldu. Özellikle 5 lira olan kilo fiyatı ile yüksek bunan Nar’ın önümüzdeki haftalarda fiyatını düşürmesi bekleniyor.
PAZAR PAZARINDA FİYATLAR
Elma 4 lira, Domates 4 lira, Patates 2.5 lira, Mandalina 3 lira, Soğan 2.5 lira, Taze Fasulye 5 lira, Üzüm 5 lira, Muz 10 lira, Ayva 5 lira, Salatalık 4 lira, Kestane 20 lira, Havuç 3 lira, Sarımsak demet 15 lira, Limon file 2 lira, Kıvırcık 2 lira, Ceviz 20 lira, Patlıcan 3 lira, Dolmalık Biber 6 lira, Sivri Biber 4 lira, Çilek 10 lira, Muşmula 5 lira, Karnabahar 8 lira, Pırasa 7 lira, Ispanak 8 lira, Nar 5 lira
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.