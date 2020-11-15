15 Kas 2020 - 16:12- Spor

Belediye Derince, Başkent’te şeytanın bacağını kırdı: 0-1

Öne geçip sürekli berabere kalan, hovarda gibi 2’şer puanları sahada bırakan Misli.com 3.Lig 1.Grup temsilcisi Belediye Derincespor, bu kez Başkent ekibi Trabzonspor’un pilot takımı Çankaya önünde penaltı golüyle öne geçti, tek golü maçın sonuna kadar korudu, sayısız gol fırsatı kaçırdı.