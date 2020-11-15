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15 Kas 2020 - 16:12- Spor G: 15 Kas 2020 - 16:18

Belediye Derince, Başkent’te şeytanın bacağını kırdı: 0-1

Öne geçip sürekli berabere kalan, hovarda gibi 2’şer puanları sahada bırakan Misli.com 3.Lig 1.Grup temsilcisi Belediye Derincespor, bu kez Başkent ekibi Trabzonspor’un pilot takımı Çankaya önünde penaltı golüyle öne geçti, tek golü maçın sonuna kadar korudu, sayısız gol fırsatı kaçırdı.
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Penaltıyı cesaretle veren hakem, maalesef maçın kalan bölümünde Çankaya ekibinin genç futbolcularının son derece sert faullerinde, kartlarda cimri davrandı, az daha sakata gelecektik. Böyle anlarda tecrübeli teknik direktör Baturman isyan etti. Sarı Yeşilliler maç sonunda 3 puanı hanesine yazdırırken, 19 Kasım Perşembe günü onayacağı Fatsa Belediyespor maçı öncesinde moral buldu.

 
# Maç

15 Kas 2020 - 16:12 - Spor

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