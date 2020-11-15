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15 Kas 2020 - 16:14- Spor G: 15 Kas 2020 - 16:16

Gölcük ağır yaralı: 0-1

Misli.com 3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor, sezonun 9. Maçında, Erbaaspor’u konuk etti, iç sahalarda liglerin en kötü takımlarından biri olan Şimşekler, rakibine 1-0 yenildi, kırmızı alarm vermeye başladı

Erdem ÖVÜÇ
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Gölcük İlçe Stadı’ndaki maça iki takım da tempolu başladı. Gölcük’te Barış Şen iki kez etkili oldu. Konuk ekipte Yusuf oldukça hareketliydi. 21’de Erbaa adına Yunus gole çok yaklaştı, kaleci Gökhan golü önledi. İki takımın da organize olmakta zorlandığı ilk devrede, gol sesi çıkmadı.

ERBAA DAHA DİRİ GÖRÜNDÜ…

İkinci yarıda konuk daha diri ve organize görüldü. 66’da Yusuf’un şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Yunus’un şutunda top ağlarla buluştu: 0-1. Yediği golden 1 dakika sonra bu kez ev sahibi Gölcük mutlak gol kaçırdı. Kaleci Taylan’dan dönen top Berkan’a geldi, ancak boş kale yerine topu dışarıya gönderdi.

9. MAÇTA 5. YENİLGİ

Kalan sürede Gölcükspor tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklendi, ancak beraberlik golünü bulamayınca, 1-0 kaybetti. Gol yollarında bu maçta da istediklerini yapamayan takım, 9 maç sonunda 8 puanda kaldı, haftayı 11. sırada tamamladı. Bu sezon sadece 2 galibiyet alabildi, toplamdaki 5. yenilgi acısını tattı. 19 Kasım Perşembe günü Ispartaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

GÖLCÜKSPOR: 0-ERBAASPOR: 1

STAT: Gölcük İlçe

HAKEMLER: Murat Ercan***, Çetin Öncel***, Abdülkadir Yılmazoğlu***

GÖLCÜKSPOR: Gökhan**, Miran**, Kadir**, Veli**, Oğuzhan*, Furkan Özyapı*(Dk. 66 Yunus Özdemir*), Batuhan* (Dk. 75 Coşkun*), Ferhat**, Barış**, Furkan Yiğit** (Dk. 75 Mustafa Serkan*), Berkan**

ERBAASPOR: Taylan***, Fikret***, Serhat***, Emre***, Rıdvan***(Dk. 60 Mustafa *)(Dk. 75 Furkan Yıldırım*), Yağız****, Canberk*** (Dk. 75 Rıdvan Gökçe **), Yunus **, Yusuf**** (Dk. 90 Berat?), Talha***, Ertuğrul***

GOL: Dk. 66 Yunus

SARI KARTLAR: Berkan (Gölcükspor), Yağız, Canberk, Taylan, Talha(Erbaaspor)

# Gölcük, Maç

15 Kas 2020 - 16:14 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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