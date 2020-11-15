Darıca, nihayet ‘Tokat’ Attı: 1-2

Sarı Yeşilliler kupada zorlu rakipleri birer ikişer eleyerek 4.Tur’a yükselip 1.Lig ekibi Royal Hastanesi Bandırma’ya rakip olurken, ligde galibiyeti dün Tokat’ta hatırladı. Zayıf rakibi karşısında 2-1 kazanan Ender Alkan ve talebeleri, rahat bir nefes aldı.
PERDEYİ GOLCÜ NEBİ AÇTI…
Darıca’nın golcü ismi Nebi Tiryakioğlu, 44.dakikada golü atarken, Sarı yeşilliler son anda soyunma odasına önde girdi: 0-1. Maçın ikinci yarısında toparlanan ev sahibi açıklar verince, 51.dakikada Berat ikinci Tokat’ı attı: 0-2. Art arda ‘Tokat’larla sarsılan ev sahibi, 61.dakikada Eren ile farkı ikiye indirdi ama devamı gelmedi. Darıca 19 Kasım Perşembe günü, Ağrı 1970 takımını konuk edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.