Vaka ve vefat sayısı tedirgin edici boyutta!

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 15 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 3223 yeni hasta tespit edildi, vefat sayısı ise 89 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 bin 507'ye, toplam hasta sayısı ise 414 bin 278'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 2561 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 2561 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 353 bin 663'e yükseldi. Toplam test sayısı 16 milyon 156 bin 470, ağır hasta sayısı ise 3439'a yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4.2 oldu.

"TEDBİRLERE UYARAK MÜCADELEYE GÜÇ VERİN"

Bakan Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.223 yeni hastamız var. Kayıplarımız günlük 100'e yakın. Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" ifadelerini kullandı.