AKP Kocaeli İl Başkanı koronavirüse yakalandı!

Konuyla ilgili AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şuifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 8 Kasım 2020 Pazar günü gerçekleşen 7.Olağan İl Kongremiz, İnandığı Yolda Yürüyen güçlü AK Parti Teşkilatımız için yeni bir başlangıç olmuştur.
Büyük bir coşku ve heyecanla icra ettiğimiz kongremizde önceliğimiz elbette ki, içinde bulunduğumuz pandemi kuralları ve kongremize katılan herkesin sağlığı olmuştur.
Bu konuda gerekli tedbirlerin tamamı alınmış ve değerli delegasyonumuzun büyük bir teveccühü ile yeniden göreve seçilen AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sn.Mehmet Ellibeş’in eşi Feriha Hanımefendi’nin Kovid-19 Testi Pozitif çıktığından kendisi de temaslı olarak kongreye katılmamıştır.
AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Mehmet Ellibeş’in yaklaşık bir haftadır izole şekilde evinde istirahti devam ederken testleri düzenli şekilde yapılmıştır. Bugüne kadar yapılan testleri negatif seyrederken, bugün yapılan son testi maalesef pozitif olarak çıkmıştır. Süreç bu nedenle yeni bir döneme girmiş ve Sayın Ellibeş’in Kovid-19 tedavisi başlamıştır.
AK Parti Kocaeli İl Başkanımız Sn.Mehmet Ellibeş ile kıymetli eşi Feriha Hanım’ın sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu belirtmek isteriz. Ancak tüm Kovid-19 virüsü bulaşan vatandaşlarımız gibi tedavi süreci başlamıştır. Bu süreçte yönetim kurulumuz öncülüğünde teşkilat çalışmalarımız aksamadan devam edecektir. İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş ve bütün Kovid-19 tedavisi gören vatandaşlarımıza acil şifalar diler, sağlık çalışanlarımıza gösterdikleri özveri için teşekkür ederiz."
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
41 Turan - Geçmiş olsun .Cenab-i hak şifalar versin. Dünyayı yaşlılar yönetiyor. Co baydın 78 yaşında. Bu hayatın tekrarı yok 40 yıllık hizmet hayatı boyunca yüce devlete aziz millete hayırlı hizmetleri sebkat etmiş bulunan sayın il başkanımız zoraki göreve başladı. K.o.oğlu yuvacık ta inzivaya çekildi 55 de dinlenmeye çekilebilirdi olmadı reis güvendikleri kadroda yanıldı. Kimi villa yapıyor kimi ihale peşinde koşuyor. Vaziyet bu. Dava adamı ýok herkes derdine derman olmaya devam ediyor.
Sevda - Öncelikle geçmiş olsun ve acil şifalar ama açıklamada halk ve akp arasındaki uçurum da açıklanmış”Bir haftadır düzenli yapılan testler”Vatandaşın evinde pozitif çıkmasına rağmen ev halkına test yapılmıyor, test kuyrukları dışarılara taşmış,günlerce bekliyor ama Syn Ellibeş’e ve akp cenahına her gün test yapılıyor...Adalet bu mu?Ve ne kadar vicdani?
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.