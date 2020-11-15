Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yangın

Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasının ofis bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işçiler bir yandan kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.