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15 Kas 2020 - 20:50- Asayiş G: 15 Kas 2020 - 20:53

Kocaeli'de ahşap palet fabrikasında yangın

İzmit'te bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Kaynarca Mahallesi’nde bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, palet fabrikasının ofis bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri gören işçiler bir yandan kendi imkanları ile alevlere müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın, fabrikanın diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, fabrikada maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
# Kocaeli, İzmit

15 Kas 2020 - 20:50 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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